ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة لتموين غرب بورسعيد

واصلت مديرية التموين و التجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد جهودها المستدامة بواسطة رجال الرقابة بإدارة تموين غرب لضبط الأسواق وملاحقة المخالفين بتوجيهات مستمرة من محمد عوض مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد وذلك بإشراف محمد حلمى وكيل المديرية.



كانت حملة مشتركة لموظفي رقابة بورسعيد التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين نجحت فى إحباط ترويج كمية تقدر ب 21 قالب من اللانشون منتهى الصلاحية وفى حالة تعفن وينبعث منه روائح كريهة زنة القالب 5 كجم بإجمالى 100 كجم من اللانشون بالإضافة إلى 5 قوالب جبن شيدر منتهى الصلاحية وذلك داخل أحد المحال التجارية بدائرة حى الزهور ببورسعيد .



وحرر محضر بالواقعة لمخالفة صاحب المحل للقانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

مضبوطات رقابة بورسعيد التموينية FB_IMG_1691998418220 FB_IMG_1691998414647 FB_IMG_1691998409888 FB_IMG_1691998406436 FB_IMG_1691998401073



كما تمكن رجال الرقابة من ضبط كمية تقدر بـ 50 قاروصة سجائر مجهولة المصدر ماركات غير معروفة بأحد المحال التجارية بدون أى فواتير تدل على نشأتها ما تشكل خطراً كبييراً على صحة المواطنين خلاف كون التدخين ضار بالصحة .

تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحررت المحاضر بالوقائع والعرض على نيابة بورسعيد العامة للتحقيق .