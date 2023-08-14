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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة لتموين غرب بورسعيد

مضبوطات رقابة بورسعيد
مضبوطات رقابة بورسعيد التموينية

واصلت مديرية التموين و التجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد جهودها المستدامة بواسطة رجال الرقابة بإدارة تموين غرب لضبط الأسواق وملاحقة المخالفين بتوجيهات مستمرة من محمد عوض مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد وذلك بإشراف محمد حلمى وكيل المديرية.
 

كانت حملة مشتركة لموظفي رقابة بورسعيد التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين نجحت فى إحباط ترويج كمية تقدر ب  21 قالب من اللانشون منتهى الصلاحية وفى حالة تعفن وينبعث منه روائح كريهة زنة القالب 5 كجم بإجمالى 100 كجم من اللانشون بالإضافة إلى 5 قوالب جبن شيدر منتهى الصلاحية  وذلك داخل أحد المحال التجارية بدائرة حى الزهور ببورسعيد .

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وحرر محضر بالواقعة لمخالفة صاحب المحل للقانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس على جمهور المستهلكين . 

مضبوطات رقابة بورسعيد التموينية

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كما تمكن رجال الرقابة من ضبط كمية تقدر بـ  50   قاروصة سجائر مجهولة المصدر ماركات غير معروفة بأحد المحال التجارية بدون أى فواتير تدل على نشأتها ما تشكل خطراً كبييراً على صحة المواطنين خلاف كون التدخين ضار بالصحة .

 تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحررت المحاضر بالوقائع والعرض على نيابة بورسعيد العامة للتحقيق .

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