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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محافظ بورسعيد يفتتح البطولة الإفريقية السادسة لكرة السرعة.. صور

بمشاركة 15دولة إفريقية
بمشاركة 15دولة إفريقية افتتاح البطولة الإفريقية السادسة لكرة

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم  البطولة الإفريقية السادسة لكرة السرعة وبطولة الأندية الإفريقية،  رئيس اللجنه المنظمه للبطولة دكتور محمد رفعت تمام والتي تقام في الفترة من 11 إلى 16 أغسطس 2023  والمقامة بالصالة الرياضية ببورسعيد،  تحت اشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبحضور  المستشار عمرو حسين رئيس الاتحاد الافريقي والعربي  لكرة السرعة، والنائب أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة والأستاذ عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد.

وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى التجهيزات المقامة بالمدينة الرياضية لاستقبال ضيوف المحافظة من دول افريقيا، استعدادا لانطلاق البطولة الأفريقية السادسة لكرة السرعة ببورسعيد،  مؤكدا أنه تم توفير كافة الدعم اللوجيستي بما يضمن سير فعاليات البطولة في هدوء وانتظام مع توفير كافة سبل الراحة للمشاركين في البطولة.

وخلال الفاعلية كرم محافظ بورسعيد ورئيس الاتحاد المصري والعربي اللاعبين الفائزين ببطولة كرة السرعة الفردية والتي أقيمت فعاليتها امس

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وفي هذا السياق،  أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  أن المحافظة أصبحت جاهزة تماما لاستقبال كبرى الفعاليات والمسابقات الرياضية سواء المحلية او الدولية،  والتي تساهم في الترويج السياحي لمحافظة بورسعيد ضمن خطط المحافظة للارتقاء بالقطاع السياحي والرياضي ، و التوسع في الأنشطة الرياضية ،  مشيرا أن بورسعيد شهدت خلال الفترة الماضية إقامة عدد كبير من الفعاليات الرياضية المتنوعة والتي كانت محل إشادة من جميع المشاركين من داخل مصر وخارجها.

بمشاركة 15دولة إفريقية افتتاح البطولة الإفريقية السادسة لكرة السرعة فى بورسعيد

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ويشارك في البطولة 15دولة إفريقية ( مصر والسودان و جنوب السودان و ليبيا والكاميرون و تنزانيا والصومال و كينيا و موريتانيا و جزر القمر و الجزائر... الخ  )   وما يقارب من 400  لاعب ولاعبة وجهاز فني وإداري ومدربين وحكام وقدمت فرقة عجميات بقيادة الفنان عمرو عجمي عدد من الفقرات الفنية التي نالت اشادة الجميع . .

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