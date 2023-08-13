المشدد 6 سنوات لصياد بورسعيد لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، بمعاقبة صياد بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة.

وتعود أحداث القضية رقم 2065 لسنة 2023 جنايات الضواحي، بمحافظة بورسعيد والمقيدة برقم 494 لسنة 2023 كلي بورسعيد إلى يوم 5 أبريل 2023، إلى ضبط المدعو "م.ا.اح" 52 عامًا، ويعمل صياد، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش بداخله طلقة، و17 لفافة لنبات الحشيش المخدر، و5 لفافات من الهيروين المخدر، و7 لفافات من الميثافيتامين المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلته، والسلاح الناري والطلقة للدفاع عن نفسه وتجارته، والهاتف المحمول لتسهيلها.

أحالت نيابة بورسعيد العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة التي حكمت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وبتغريمه 100 ألف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدرة والسلاح الناري المضبوطين، وألزمته المصاريف الجنائية.