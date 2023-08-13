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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: لا ضرر ولا ضرار فيما يتعلق بالأعمال التنموية التي تشهدها منطقة شمال سهل الحسينية

محافظ بورسعيد يجمتع
محافظ بورسعيد يجمتع بممثلي سهل الحسينية

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، ممثلي أهالي منطقة شمال سهل الحسينية، وذلك لمناقشة مستجدات اعمال تجفيف أراضي منطقة شمال سهل الحسينية، استعدادا لتحويلها من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي ، وذلك ضمن خطة الأعمال التنموية والتطوير التي تشهدها المنطقة.

جاء ذلك بحضور النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب ، والمهندس سيد خلف ، ورئيس حي الجنوب وممثلي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع الصرف والري ببورسعيد ، وممثلي أهالي منطقة شمال سهل الحسينية .

وأكد محافظ بورسعيد على أنه لا ضرر ولا ضرار فيما يتعلق بالأعمال التنموية التي تشهدها منطقة شمال سهل الحسينية، مستعرضا مع الأهالي ما تم التوافق عليه مع الجهات المعنية الممثلة في وزارة الزراعة و وزارة الري وهيئة التعمير ومحافظة بورسعيد ،وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لزيادة الرقعة الزراعية .

 وناقش المحافظ، مع الأهالي خطة العمل التي تشهدها المنطقة والتي كلفت الدولة حتي الآن  ٢٨٥مليون جنيه لإعادة البنيه التحتية مؤكدا على أهمية التنسيق بين الجهات المختصة من الأجهزة التنفيذية والمواطنين لتحقيق التعاون المثمر.  

و استعرض محافظ بورسعيد، مع الحضور من خلال عرض تقديمي الموقع العام لمنطقة شمال سهل الحسينية ومراحل تطور المنطقة نحو الاستزراع النباتي و تحديد نطاق الغطاء النباتي بمنطقة شمال سهل الحسينية مقارنة بالمزارع السمكية بالمنطقة ، والجدول الزمني لخطة العمل  الخاصة بمساحة 17ألف فدان، فضلا عن عرض نماذج للتعديات والأضرار الواقعة على أفرع الري وموقف محطات الري والصرف المطلوب رفع كفاءتها.

وأشار محافظ بورسعيد، إلي استمرار اتخاذ الخطوات التنفيذية الخاصة بتجفيف الأراضي، التي تشمل تشغيل محطة الطوارئ بالمنطقة، و غلق فتحات المصارف  وإزالة التعديات من المزارع السمكية، و تطهير المصارف والمراوي و تنفيذ أعمال تجفيف الأرض و استصلاحها لتنضم للرقعة الزراعية بالمحافظة ، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من أعمال إزالة التعديات و تجفيف الأرض بمنطقة شمال الحسنية ، والبدء في إجراءات التخصيص للأراضي الزراعية التي يتم إزالة التعديات عليها لمنع التعدي مجددا، وتقديم كافة الدعم لاستصلاح وزراعة أكبر قدر ممكن من الأراضي

ووجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المسئول عن اعمال التعدي ، و عدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مؤكدا علي أن هناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، وإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.

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كما ووجه النائب سليمان وهدان الشكر لمحافظ بورسعيد علي الاهتمام الكبير الذي تشهدة مناطق الحنوب ومستوي الخدمات بها  موكدا بأن هدفنا جميعا هو الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لكافة أبناء الجنوب

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