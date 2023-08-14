محافظ بورسعيد : تكثيف العمل للانتهاء من أعمال تطوير منطقة أمل الجبل

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة أمل الجبل بنطاق حي الزهور، وذلك ضمن أعمال التطوير الشاملة داخل حي الزهور، وذلك تمهيدا لأعمال الرصف ووضع طبقة الاسفلت النهائية بعد نهو أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالجزيرة الوسطي ودهانات واجهات ومداخل العمارات وتركيب أعمدة الإضاءة، تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد، بالتنسيق مع حي الزهور .

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تشمل دهانات واجهات ومداخل العمارات . تطوير المنطقة بالكامل ورصف الشوارع الداخلية والتخطيط ووضع الإرشادات والعلامات المرورية ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشوارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار .

استكمال تطوير أمل الجبل FB_IMG_1691997375363 FB_IMG_1691997373215 FB_IMG_1691997371088 FB_IMG_1691997368500 FB_IMG_1691997366321 FB_IMG_1691997363849

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من اعمال تطوير المنطقة في اقرب وقت، وذلك في إطار الخطة الشاملة للارتقاء بالمناطق السكنية داخل المحافظة وتطوير حي الزهور ،لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأهالي الحي .