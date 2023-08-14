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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد : تكثيف العمل للانتهاء من أعمال تطوير منطقة أمل الجبل

محافظ بورسعيد يؤكد
محافظ بورسعيد يؤكد استكمال تطوير أمل الجبل

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة أمل الجبل بنطاق حي الزهور، وذلك ضمن أعمال التطوير الشاملة داخل حي الزهور، وذلك تمهيدا لأعمال الرصف ووضع طبقة الاسفلت النهائية  بعد نهو أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالجزيرة الوسطي ودهانات واجهات ومداخل العمارات وتركيب أعمدة الإضاءة، تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد، بالتنسيق مع حي الزهور .

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وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تشمل دهانات واجهات ومداخل العمارات . تطوير المنطقة بالكامل ورصف الشوارع الداخلية والتخطيط ووضع الإرشادات والعلامات المرورية ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشوارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار .

استكمال تطوير أمل الجبل

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ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من اعمال تطوير المنطقة في اقرب وقت، وذلك في إطار الخطة الشاملة للارتقاء بالمناطق السكنية داخل المحافظة وتطوير حي الزهور ،لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأهالي الحي .

بورسعيد اخبار محافظة بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المناطق السكنية تركيب بلاط الانترلوك حى الزهور

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