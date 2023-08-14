محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف الجهود للانتهاء من ميكنة المنطقة الحرة

وجه محافظ بورسعيد عادل الغضبان، بتكثيف الجهود وتذليل كافة العقبات للانتهاء من أعمال ميكنة إدارات الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة.



جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم /الاثنين/ مع محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، لمتابعة مستجدات العمل في خطة الميكنة ، والذي يأتي ضمن خطة موسعة لتطبيق التحول الرقمي بكافة الإدارات والجهات الإدارية ببورسعيد.



واستمع المحافظ - خلال اللقاء - لشرح تفصيلي حول موقف تنفيذ العمل في الخطة الإصلاحية لتطوير الجهاز التنفيذي، مشددا على الإسراع في العمل، نظرا لأهمية الجهاز التنفيذي والذي يشرف على العديد من الملفات الهامة، وبما يضمن تطوير مستوى الأداء في الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الجهاز التنفيذي.



كما استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يشرف عليها الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، مؤكدا ضرورة التنسيق التام بين الجهات المختصة.