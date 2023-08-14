عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كلاكيت للدورة للثانية.. سعدة رئيسا لغرفة بورسعيد التجارية وعبد الغني سكرتيرا بالتزكية

محمد سعده رئيس غرفة
محمد سعده رئيس غرفة بورسعيد التجارية

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، اجتماعه الأول، اليوم الإثنين، لانتخاب هيئة المكتب للدورة 2023 - 2027 من بين أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بناء على قرار المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، رقم 273 لسنة 2023، بدعوة مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات للانعقاد لانتخاب هيئات مكاتبها.

 

وأسفر الاجتماع عن اتفاق جميع أعضاء مجلس الإدارة على تولي محمد سعده، منصب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد - بالتذكية - للمرة الثانية على التوالي.


ومن جانبه، وجه محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية ، الشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي الغرفة، على ثقتهم في توليه هذا المنصب للدورة الثانية على التوالي، مؤكدا على أنه سيواصل هو وأعضاء مجلس الإدارة، العمل الدؤوب للارتقاء بمستوى كافة الخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها، فضلا عن مواصلة الجهود المبذولة على كافة المستويات لحل أي مشاكل قد تواجههم والعمل على تلبية مطالبهم.

محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف الجهود للانتهاء من ميكنة المنطقة الحرة

تموين بورسعيد: كارت الخدمة الموحد يسهل إقصاء غير المستحقين.. فيديو

ويضم مجلس إدارة غرفة بورسعيد التجارية  للدورة 2023 - 2027 كل من: محمد سعده، رئيس الغرفة، وحسن محمد حسن ابو طالب، نائب أول، بعد ان كان أمين للصندوق وعمرو محمد محمد السيد، نائب ثان،فى اول ظهور للشباب لتقلد منصب قيادى بالمجلس وأشرف عبده عبد الغني بيومي، سكرتير عام، للمرة الثانية ومحمد سعد محمد مصلح، أمين صندوق، ومحمد محمد حسن علي رحيم، أمين صندوق مساعد، والسادة أعضاء مجلس الإدارة: ابراهيم جمال إبراهيم ابو عميرة، واحمد محمد عوف حماده، وحسن محمد حسن رحيم، وصلاح محمد مصطفى عبد الله، وعبده محمد محمد رضوان، وعلي احمد عبد الغني محمد سالم، وعوض السعيد السيد قوطه، ومحمد عبد المجيد علي محمد ابو طالب، ومحمد هاني الحسيني محمد خضير، وميمي عطا عوض الجندي.

بورسعيد اخبار غرفة بورسعيد التجارية التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وزير التجارة والصناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

مصدر قضائي : فنان شهير فى المحكمة لتنفيذ حكم بالحبس .. تفاصيل

تطور جديد في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي.. تفاصيل

أمطار رعدية ورياح بالقاهرة الكبرى| تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

رايحة تصيفي وسايباني أتحبس.. شاب يحرق أخته وأولادها و11 آخرين.. فيديو

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

نجم الزمالك يعلن عن منصب جديد لـ أمير مرتضي منصور

ترشيحاتنا

معاش بكرة بالدولار.. هدية الدولة لدعم المصريين العاملين بالخارج.. إيه الحكاية

الدنمارك تعتذر عن حرق المصحف.. وإجراء قانوني عاجل لوقف هذه الأعمال

أحمد شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

زلزال مدمر يضرب الحدود بين الهند وبنجلاديش

أول رد فعل من مجدي أفشة بعد تجديد عقده مع الأهلي

مفاجأة صادمة.. ضابط مخابرات أمريكي يفضح خطط بولندا لغزو غرب أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبلغ ضخم.. سعر فستان أسماء جلال يثير الجدل | شاهد

وقع على بياض| نجم الفريق يجدد للأهلي 4 مواسم.. وهذا اللاعب ممنوع من الدوري المصري

قط أسود يثير الفزع في مقاطعة بريطانية.. اعرف السبب

انتبه.. أعراض التسمم الغذائي وفي الدم وعند الأطفال

فيديو

مصطفى قمر: مقصر فى حق محمد منير وأغاني حمزة نمرة تشبهني.. فيديو

مؤشرات التنسيق .. الطب والصيدلة فوق الـ90٪ والهندسة مفاجأة

زلزل مدمر.. تركيا تستعد لهزة قوتها 7.5 ريختر ووفاة 2.5 مليون شخص

وداعا 1900جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ