تموين بورسعيد: كارت الخدمة الموحد يسهل إقصاء غير المستحقين.. فيديو

قال محمد عوض ، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد ، إن كارت الخدمة الموحد تم العمل به بالمحافظة منذ الاسبوع الماضي ، مشيرا إلى أن المنظومة تهدف لميكنة جميع الخدمات الحكومية .

وتابع محمد عوض ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " الاخبار " ، والمذاع على فضائية " دي ام سي " ، أن كارت الخدمة الموحد يساهم في التيسير على المواطنين والتحكم في الدعم المقدم للمواطنين ، ووقف الدعم عن غير المستحقين .

وأردف ، أن محافظة بورسعيد هي اولى المحافظات التي يتم فيها تطبيق منظومة الخدمات الحكومية الموحد ، وهي الاولى في تطبيق منظومة التحول الرقمي .

وأشار ، إلى أن الكروت الموحدة يتم توزيعها من خلال ٢٥ مركز بريد موحد ، و ٥ مراكز تموينية مطورة ، بعد إرسال رسالة نصية على الرقم المسجل على قاعدة البيانات .



