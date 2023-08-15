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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء شرق بورسعيد يستقبل أول سفينة تعمل بالوقود الأخضر في العالم

اول سفينة تعمل بالوقود
اول سفينة تعمل بالوقود الأخضر

وصلت إلى ميناء شرق بورسعيد أول سفينة حاويات تعمل بالوقود الأخضر في العالم، وذلك في أولى رحلات السفينة التابعة للخط الملاحي ميرسك لميناء مصري يطل على شرق المتوسط، حيث كانت السفينة قادمة من رحلتها من آسيا مروراً بإفريقيا من خلال جمهورية مصر العربية ومنها إلى أوروبا.

ووصلت سفينة الحاويات إلى ميناء شرق بورسعيد المصنف ضمن أهم 10 موانئ على مستوى العالم وفقاً لتقرير البنك الدولي الصادر، والذي يعكس ثقة الخطوط الملاحية في موانئ الهيئة بشكل خاص لما تشهده من عمليات تنمية وتطوير ملحوظ، والموانئ المصرية بشكل عام نتيجة للاستراتيجية الاقتصادية للدولة المصرية القائمة على تنمية المقدرات الوطنية وتعظيم الاستفادة منها. 

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جدير بالذكر أن ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية هو أحد الموانئ التي نالت النصيب الأكبر في نتائج التنمية وانعكس ذلك على مؤشرات أداء الميناء، حيث تم التعاقد على إقامة مشروعات بأرصفته كاملاً وجاري العمل على بعض التوسعات لاستقطاب مشروعات أخرى، إلى جانب ملاصقة الميناء للمنطقة الصناعية المتكاملة بشرق بورسعيد والتي تم تجهيزها لاستقبال العديد من المشروعات العملاقة في الفترة القادمة.

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