كمرحلة أولى| محافظ بورسعيد: 6 مستشفيات خاصة تنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء، مسئولي المستشفيات الخاصة بمحافظة بورسعيد ، وذلك في إطار متابعة الخطوات التنفيذية لانضمام مستشفيات القطاع الخاص لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، بما يضمن تطوير الخدمات المقدمة بمستشفيات القطاع الخاص، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عاطف وجدي السكرتير العام ، والدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية للإقليم القناة والمشرف العام على فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، ودكتور احمد ابو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد ودكتورة نسرين حسن مدير عام فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد ورئيس هيئة الرقابة والاعتماد ببورسعيد، و رؤساء مجالس ادارات المستشفيات الخاصة (عطاء - ال سليمان- الدليفراند - افامينا - المعلمين- الرحمة - عمر بن الخطاب..)

وأكد محافظ بورسعيد، أن هناك جهود مضنية من جميع أجهزة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، و سيتم تقديم كامل الدعم لمستشفيات القطاع الخاص بمحافظة بورسعيد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة بالمستشفيات الخاصة، لافتا الى أنه سيتم تسخير كافة الامكانيات المتاحة، وتذليل أي عقبات لمسئولي المستشفيات الخاصة.

وأشار محافظ بورسعيد ، إلى أن هناك 6 مستشفيات خاصة سوف تنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل كمرحلة أولى وهما ( ال سليمان و العطاء والدليفراند والمعلمين وعمر بن الخطاب وافامينا بورفؤاد) ، مؤكدا على انه تم التنسيق بين كافة جهات التأمين الصحي الشامل للتعاون مع المستشفيات الخاصة وبدء انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وخلال اللقاء، استمع محافظ بورسعيد لموقف الإجراءات التي تم اتخاذها بمستشفيات المرحلة الاولى، كما وجه بتذليل اي عقبات لإنهاء العمل و تزويدهم بالخدمات اللازمة و استيفاء معايير الجودة و الرقابة للانضمام للمنظومة الجديدة.

وأكد محافظ بورسعيد خلال اللقاء ، على أهمية دور المستشفيات الخاصة، في تقديم الرعاية الطبية والصحية الجيدة للمواطنين.

وأشار محافظ بورسعيد أن منظومة التأمين الصحي الشامل ساهمت في تغيير مفهوم تقديم الخدمة الصحية ببورسعيد ، وتطوير المنشآت الصحية، مشيرًا إلى أن الخدمات الصحية المقدمة بالمنظومة متطورة وفقًا لنظم الصحة العالمية.

محافظ بورسعيد يؤكد على بدء الخطوات التنفيذية لانضمام المستشفيات الخاصة لمستشفيات IMG-20230816-WA0046 IMG-20230816-WA0051 IMG-20230816-WA0049 IMG-20230816-WA0053 IMG-20230816-WA0050 IMG-20230816-WA0055 IMG-20230816-WA0052 IMG-20230816-WA0054 IMG-20230816-WA0047 IMG-20230816-WA0048 IMG-20230816-WA0043 IMG-20230816-WA0045

وأوضح محافظ بورسعيد بأنه سيتم وضع خطة عمل لتطوير الخدمة الطبية بالمستشفيات الخاصة لاستيفاء معايير الاعتماد و الجودة و الانضمام لمستشفيات التأمين الصحي الشامل بجميع مستشفيات القطاع الخاص.