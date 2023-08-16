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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يؤكد دور الإعلام في تشكيل الوعى لدى المواطنين

محافظ بورسعيد يؤكد
محافظ بورسعيد يؤكد علي دور الإعلام في تشكيل الوعى لدى المواط

كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الإعلامي على  الفرماوى ، والإعلامي عادل مصيلحى كبير مذيعى تلفزيون القنال ،وذلك على دورهما البارز في ضبط المشهد الإعلامي . 

 

وأكد محافظ بورسعيد أن الإعلاميين هم القادرون على التغير ،جاء ذلك خلال المؤتمر الدوري للشباب.

خلال لقائه بالشباب.. محافظ بورسعيد: المعركة الحالية تدور حول الوعي

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وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بهذه النماذج المشرفة من أبناء محافظة بورسعيد، مثنيا على جهودهما المثمرة في تطوير العمل الإعلامي بتليفزيون القنال ، ونشر الوعي بالقضايا المجتمعية الهامة، فضلا عن سرعة تغطية ونقل الأحداث المؤثرة في المجتمع المصري.

محافظ بورسعيد يؤكد علي دور الإعلام في تشكيل الوعى لدى المواطنين بجانب دوره التوع

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واكد محافظ بورسعيد علي دور الإعلام في تشكيل الوعى لدى المواطنين بجانب دوره التوعوي الكبير فى مواجهة الشائعات والاكاذيب . 

 

وشدد محافظ بورسعيد على دعمه الدائم للإعلام الهادف المستنير للتصدي للإعلام المغلوط الذى ينشر الشائعات .

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