محافظ بورسعيد يؤكد دور الإعلام في تشكيل الوعى لدى المواطنين

كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الإعلامي على الفرماوى ، والإعلامي عادل مصيلحى كبير مذيعى تلفزيون القنال ،وذلك على دورهما البارز في ضبط المشهد الإعلامي .

وأكد محافظ بورسعيد أن الإعلاميين هم القادرون على التغير ،جاء ذلك خلال المؤتمر الدوري للشباب.

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بهذه النماذج المشرفة من أبناء محافظة بورسعيد، مثنيا على جهودهما المثمرة في تطوير العمل الإعلامي بتليفزيون القنال ، ونشر الوعي بالقضايا المجتمعية الهامة، فضلا عن سرعة تغطية ونقل الأحداث المؤثرة في المجتمع المصري.

محافظ بورسعيد يؤكد علي دور الإعلام في تشكيل الوعى لدى المواطنين بجانب دوره التوع IMG-20230816-WA0031 IMG-20230816-WA0034 IMG-20230816-WA0033 IMG-20230816-WA0032 IMG-20230816-WA0030 IMG-20230816-WA0025 IMG-20230816-WA0029 IMG-20230816-WA0022

واكد محافظ بورسعيد علي دور الإعلام في تشكيل الوعى لدى المواطنين بجانب دوره التوعوي الكبير فى مواجهة الشائعات والاكاذيب .

وشدد محافظ بورسعيد على دعمه الدائم للإعلام الهادف المستنير للتصدي للإعلام المغلوط الذى ينشر الشائعات .