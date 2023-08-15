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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 3 سنوات لنقاش لاقتنائه بندقية خرطوش ببورسعيد

المستشار جودت ميخائيل
المستشار جودت ميخائيل قديس

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، بمعاقبة عامل نقاشة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لإدانته بحيازة سلاح ناري داخل منزله.

وتعود أحداث القضية رقم 455 لسنة 2023 جنح الزهور، بمحافظة بورسعيد والمقيدة برقم 285 لسنة 2023 كلي بورسعيد إلى الأول من يناير، بضبط المدعو "أ.ش.ح" 31 عامًا، عامل نقاشة، بناء على إذن النيابة، وبتفتيش منزله عُثر على سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش، و3 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته أقر بإحرازه بقصد الدفاع.

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أحالت نيابة بورسعيد العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة التي حكمت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وألزمته المصاريف الجنائية وغرامة 5000 جنيه ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين.

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