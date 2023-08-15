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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان يوجه بسرعة تشكيل لجان لاستلام مباني الخدمات بمدينة بورسعيد الجديدة

الغضبان يوجه بسرعة
الغضبان يوجه بسرعة تشكيل لجان لاستلام مباني الخدمات بمدينة ب

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اجتماعا،  لمتابعة موقف العمل في استلام مباني الخدمات بمدينة سلام مصر،  في إطار الخطوات التنفيذية لتعمير المدينة الجديدة.

 جاء ذلك  بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ،  و عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، والدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية لإقليم محافظات القناة والمشرف العام على فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد،  والدكتور أحمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد،  و عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد ، و الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، و ممثل مديرية الأمن  وعدد من الجهات التنفيذية المختصة ببورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن مدينة بورسعيد الجديدة " سلام "، إحدى المدن الواعدة،  كونها مدينة من الجيل الرابع تشمل الأنشطة الصناعية واللوجيستية والسياحية و الزراعية والسمكية و مناطق سكنية وتقام على مساحة ٣٧ ألف فدان ، موجها بتكثيف جهود الأجهزة التنفيذية لسرعة إعمار هذه المدينة الواعدة.

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و وجه محافظ بورسعيد بسرعة تشكيل لجنة لاستلام مباني الخدمات الحكومية بالمدينة،  بما يحقق مجتمع عمراني متكامل الخدمات،  يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في سرعة اعمار المدينة،  مشددا على مديري المديريات ضرورة استلام المباني قبل نهاية الشهر الجاري،  لافتا الى انه سيتم   اجتماع يوم 25 أغسطس لمتابعة مستجدات العمل.

الغضبان يوجه بسرعة تشكيل لجان لاستلام مباني الخدمات بمدينة بورسعيد الجديدة سلام

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وأكد محافظ بورسعيد ضرورة وضع خطة تسويقية لمدينة سلام والالتزام بها،  وذلك لأعمار وتنمية مدينة سلام بالشكل الأمثل، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم لإقامة مجتمع عمراني متكامل.

يذكر أن مدينة بورسعيد الجديدة " سلام  " إحدى المدن الواعدة بشرق بورسعيد  والتى تم إنشاؤها تماشيآ مع خطة الدولة نحو التوسع فى المجتمعات العمرانية لاستيعاب المشروعات السكنية والقومية الجديدة التى تقوم بها الدولة تحقيقآ لخطة التنمية المستدامة فى كافة الاتجاهات.

 وشدد محافظ بورسعيد على المتابعة الميدانية المستمرة لسير ومعدلات العمل بمدينة" سلام "،  لافتا أن المدينة الجديدة تعد مشروع تنموي متكامل لجميع المصريين.

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