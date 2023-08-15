محافظ بورسعيد يناقش تنفيذ عرض شركة بإقامة محطتين لمعالجة الصرف الصناعي

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا، مع ممثلي شركة هيدرو، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لاستعراض الخطوات التنفيذية الخاصة بالعرض الخاص بإقامة محطتين معالجة صرف صناعي بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، ولفيف من الأجهزة التنفيذية.

واستعرض محافظ بورسعيد التطورات التنموية التي شهدتها بورسعيد على كافة الأصعدة، خاصة في مجال إقامة محطات صرف صناعي، حيث ناقش محافظ بورسعيد الموقف التنفيذي الحالي فيما يتعلق بتنفيذ المشروع ، والذي يتمثل في بناء محطتين صرف صناعي جديدة في غضون 18 شهرًا و ستقوم شركة Hydro Industries ، بدمج أفضل الأنظمة المتاحة مع التكنولوجيا الخاصة بها الحاصلة على براءة اختراع والتي تم تطويرها في المملكة المتحدة، وسيخلق المشروع عددًا من الوظائف الهندسية عالية الجودة على الساحل الشمالي لمصر، وستكون المنشآت الجديدة قادرة على معالجة ما يصل إلى 50 ألف طن من مياه الصرف الصناعي يوميًا ، والتي ستحمي أيضًا بحيرة المنزلة .

الغضبان يستعرض مستجدات العمل باقامة محطتيين معالجة صرف صناعي بالمنطقة الصناعية ج IMG-20230815-WA0033 IMG-20230815-WA0027 IMG-20230815-WA0030 IMG-20230815-WA0029 IMG-20230815-WA0028 IMG-20230815-WA0032 IMG-20230815-WA0031 IMG-20230815-WA0026

وقال اللواء عادل الغضبان: "إن الإمكانات الاقتصادية لبورسعيد هائلة ، لكن النمو الصناعي يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع حماية البيئة، " ولفت المحافظ أنه يمر أكثر من 13٪ من التجارة العالمية عبر القناة التي يبلغ طولها 120 ميلاً ، وأصبحت بورسعيد قوة اقتصادية على البحر المتوسط.

وأكد ممثلو شركة هيدرو سعادتهم بالتعاون في مشروع بهذه الإمكانات المذهلة على مدى العقود المقبلة متمنيين توقيع العقود في اقرب فرصة ممكنة للبدء في تنفيذ المشروع و الذي يعود بفائدة كبيرة على الجانبين في عدد من المجالات.