خلال لقائه بالشباب.. محافظ بورسعيد: المعركة الحالية تدور حول الوعي

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، مؤتمرا موسعا مع ممثلي الاحزاب و النقابات المهنية ،مؤسسات المجتمع المدني ،والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، ويأتي ذلك في إطار اللقاءات المستمرة بين محافظ بورسعيد و قطاعات المجتمع المختلفة، والتي تأتي بالتوازي مع سلسلة من الحوارات الوطنية والشبابية التي تعقدها الدولة المصرية مع جميع فئات المجتمع، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ،والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ ، واعضاء الغرفة التجارية والاوقاف والكنيسة ولفيف من الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وشباب الأحزاب واعضاء النقابات المهنية.

خلال لقاء بالشباب.. محافظ بورسعيد يشدد على أن المعركة الحالية معركة وعى IMG-20230816-WA0030 IMG-20230816-WA0022 IMG-20230816-WA0029 IMG-20230816-WA0021 IMG-20230816-WA0023

في بداية اللقاء، رحب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بجميع القوي الشبابية السياسية والحزبية ، معربا عن فخره بمشاركتهم في الحوار الوطني، و وضع خطة ورؤية مستقبلية للوطن، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على مشاركة كافة فئات المجتمع في الحوار الوطني، مؤكدا أن الحوار الوطني يستهدف الشباب كونهم قادة المستقبل، مشيرا لفخره بالقامات الشبابية .

وأكد محافظ بورسعيد ، علي حرصه الدائم بعقد هذا المؤتمر للاستماع لرؤية الشباب والمشاركة في الحوار الوطني لضرورة الوعي بإنجازات الدولة المصرية ليصبح معدل إنجازات الدولة في ارتفاع مستمر بخلاف الفترات السابقة ، مؤكدًا بأن الشباب يمثلون الثروة الحقيقية لمصر، والذي يجب استغلال كافة أفكارهم وآرائهم البناءة إيمانا من القيادة السياسية بأهمية إشراك الشباب في كافة المشروعات والموضوعات للتعرف على ما يتم على أرض الواقع من أعمال ، وأهمية التكاتف ‏من أجل مصلحة الوطن .

واستعرض المحافظ، خلال اللقاء فيلم تسجيلي بعنوان توصيات الشباب علي ارض الواقع يعرض الآراء السلبية علي مواقع التواصل الاجتماعي قبل أعمال التطوير التي تؤدي إلى نشر الطاقة السلبية واختزال حق الدولة لتحقيق الإنجازات ، وجاءت الآراء بانتقادات سلبية لأعمال التطوير للمناطق العشوائية والمشاريع بالمحافظة منها ( القابوطي ، فاطمة الزهراء ، السيدة نفيسة، سوق الخضار والسمك ، حديقة فريال والمسلة ،ساحة مصر، الميناء البري ) وقدم الفيلم صور هذه المشاريع قبل وبعد التطوير ليؤكد بإن هذه الآراء لا تعيق الدولة عن تحقيق الإنجازات المستمرة.

خلال لقاء بالشباب.. محافظ بورسعيد يشدد على أن المعركة الحالية معركة وعى IMG-20230816-WA0014 IMG-20230816-WA0015 IMG-20230816-WA0012 IMG-20230816-WA0018 IMG-20230816-WA0019 IMG-20230816-WA0013 IMG-20230816-WA0027 IMG-20230816-WA0028 IMG-20230816-WA0023 IMG-20230816-WA0026

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أننا نشهد حاليا ( معركة وعي) والتي تمثل أحد عناصر الأمن القومي، وذلك نتيجة حروب الجيل الرابع والتي تستهدف تضليل وتخريب العقول، وتعطيل مسيرة التنمية ،موجها بأهمية نشر الوعي بين مختلف الفئات في المجتمع فالكل مسؤول وله دور في إنجاز خطط التنمية، وعلى المواطن أن يدرك أهمية المرحلة الراهنة وجهود الدولة المستمرة لتوفير حياة كريمة للمواطن وإنجاز خطط التنمية و الوقوف خلف القيادة السياسية، وعدم الانسياق خلف الشائعات .

وتطرق محافظ بورسعيد، للحديث عما شهدته الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، من إنجازات و مواصلة إقامة المشروعات القومية الكبرى التي أنشأتها الدولة في وقت قياسي، و إن الرئيس يعمل على تعظيم الاستفادة من إمكانات الدولة المصرية، من خلال إقامة المصانع، والمدن الجديدة، والتوسع في زراعة أراضي جديدة، وإقامة بنية تحتية، وفتح مجالات عمل للشباب متعددة، وأشار أن المحافظة حققت نهضة غير مسبوقة في مجال الصناعة والسياحة، والتجارة ،مشيرا إلي أن جميع المشروعات التي تقوم بها المحافظة تستهدف في المقام الأول الشباب، الذين لديهم القدرة علي الابتكار والإبداع ، التي تهدف في ‏النهاية إلى رفعة شأن المحافظة الباسلة.

كما اشار المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد خلال كلمته ان هذا المؤتمر يقعد بشكل دوري بهدف الحوار مع القوي السياسية والشباب بصفه خاصه موجها رسالة الي الشباب بان يكون متفائل والابتعاد عن ما يقدم علي السوشيال ميديا من معلومات مغلوطة ونشر الافكار السلبية بصورة مستمرة ،مشيرا الي النظر بصورة ايجابيه لإنجازات الدولة المصرية والمشاريع التي تقام علي ارض بورسعيد للنهوض بمستوى الخدمات المقدم لهم .

وخلال اللقاء أكد الدكتور عاطف علم الدين رئيس جامعة بورسعيد الاسبق علي أهمية المؤتمر الدوري للشباب للمشاركة في الحوار الوطني الذي يضم جميع طوائف المجتمع ،ويهدف الحوار الوطني إلي مناقشه المشكلات علي ارض الواقع من اجل علاجها وتحقيق التطور داخل المحافظة في جميع المجالات والتفكير خارج الصندوق .

كما تقدمت مؤسسة مشكاة نور بتقديم الشكر لمحافظ بورسعيد علي دعمه المستمر لمؤسسات المجتمع المدني لتقديم المزيد من العمل للنهوض بالمناطق العشوائية لتصبح مناطق حضارية وقامت بعرض تقديمي لإنجازات المؤسسة علي ارض بورسعيد بالمشاركة مع المحافظة بتحويل المناطق العشوائية الي مناطق حضارية وعرض صور هذه المناطق قبل وبعد التطوير ومنها منطقة (فاطمة الزهراء، والأمل، والسيدة نفسيه ) بالإضافة الي عدد المستفيدين من البرامج المختلفة التي تقدمها المؤسسة لأهالي هذه المناطق سواء في التعليم وتقديم القوافل التعليمية التي نالت اقبال كبير لدي عدد كبير من الطلاب وبرامج تعديل السلوك طبقا لمعاير عالمية ،وتوفير مشاريع لهذه الاسر لتصبح مصدر دخل لهم .

ووجه ممثل جمعية الحياة خلال كلمته الشكر لمحافظ بورسعيد علي الدعم الدائم للمؤسسة وتقديم كافة الخدمات والمرافق للمساعدة في تنفيذ مزيد من الاعمال بسواعد الشباب المتطوع للعمل الخيري والتنموي من خلال مؤسسة الحياة ليكونوا نموذجا يحتذى به في مجال العمل التطوعي.

كما وجه كلا من ممثلي حزب مصر أكتوبر ، حزب حماه وطن ، حزب الشعب الجمهوري، حزب مستقبل وطن ،خلال كلماتهم ، الشكر لمحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان علي حرصه الدائم لعقد المؤتمرات الوطنية و إقامة الحوارات والشبابية لتفعيل دور الشباب للمشاركة في الحياه السياسية ، وتقديمه الدعم الدائم لجميع القوي السياسية والحزبية وخاصه الشباب بالإضافة الي دعمه ومؤسسات المجتمع المدني وتقديره لدور المرآة ،مُؤكدين أن المؤتمر يهدف لضرورة التهيئة المجتمعية من خلال فتح نقاشات عامة تشمل جميع الفئات والقوى السياسية لتوسيع قاعدة المشاركة و أن الهدف هو تعزيز التواصل والاستماع إلى الآراء والأفكار والمقترحات والرؤى بكل شفافية للوقوف على هذه المشكلات لتحقيق تلك الرؤى والمقترحات ووضعها في الاعتبار والاهتمام بجميع الأفكار والمقترحات في كافة القطاعات .

وشهد المؤتمر تفاعلًا كبيرًا من قبل كافة الفئات المجتمعية المشاركة والذين بادروا بالاشتراك في النقاش وطرح العديد من الموضوعات والقضايا والمشاكل في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية ويأتي ذلك بالإضافة لفتح باب الحوار للاستماع لآراء ومقترحات المواطنين والتحديات التي تواجههم، والتطرق لبعض المحاور والموضوعات مثل أهمية التوعية المجتمعية، وأهمية تفعيل مشاركة الشباب في جميع المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وأكد محافظ بورسعيد علي ضرورة عقد هذا المؤتمر بصفة مستمرة مع جميع شباب الأحزاب ببورسعيد، ‏لمناقشتهم واتخاذ رأيهم واطلاعهم على كل الأمور التي تجري في المحافظة للتعريف بما تشهده المحافظة من إنجازات ومشروعات وتوعيتهم للتصدي لمحاولات تضليل الافكار، فضلا عن الاستماع لاستفساراتهم حول مختلف القضايا والموضوعات التي تشغلهم والإجابة عليها.