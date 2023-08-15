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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لثلاثة مواسم.. المصري يتعاقد مع أحمد عيد لاعب المنتخب الأوليمبي

لاعب المنتخب الأولمبي
لاعب المنتخب الأولمبي أحمد عيد

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر،  إجراءات التعاقد مع أحمد عيد ، لاعب منتخب مصر الأوليمبي. 

ويمتد عقد لاعب المصري لثلاثة  مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025 .

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الجدير بالذكر أن لاعب المصري أحمد عيد والبالغ من العمر  22 عامًا يشغل مركز الظهير الأيمن ، وهو أحد العناصر الأساسية في تشكيلة البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي وصيف بطولة الأمم الأفريقية للمنتخبات تحت 23 عامًا التي أقيمت مؤخرا بالمملكة المغربية والمتأهل من خلالها لأوليمبياد 2024 المقرر إقامتها بباريس.

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