رفع كفاءة 24 عمارة سكنية ضمن المرحلة الثانية لمنطقة فاطمة الزهراء ببورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بدء الخطوات التنفيذية لتطوير 24 عمارة سكنية ضمن المرحلة الثانية لتطوير منطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي والتي تشهد أكبر خطة تطوير ورفع كفاءة شاملة منذ إنشائها لتطويرها بالكامل بالتعاون بين محافظة بورسعيد ومؤسسة مشكاة نور الثقافية.

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير ستشمل رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية بالمنطقة وصيانة الأعمدة الكهربائية وتوصيل المياه وتركيب شبكة صرف صحى جديدة وزيادة الطابع الجمالى ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج وإحلال وتجديد نوازل المياه والصرف داخل مناور العمارات ووصلات المياه الداخلية والخارجية للعمارات .

واضاف أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع وازاله الأشغالات والتعديات من شوارع المنطقة وحول محيط العمارات والتي شملت أزاله عددا من الأكشاك والباترينات المخالفة والتعريشات الخشبية كما جرى التنسيق لإصلاح نوازل الصرف والمياه داخل مناور العمارات كما تم تطهير عدد من خطوط وبالوعات الصرف بشوارع المنطقة.

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وأشار محافظ بورسعيد بانه يجري جولات دائمة لمتابعة سير العمل اولا بأول للانتهاء من اعمال التطوير خلال شهر ونصف وذلك بالتنسيق الكامل بين مؤسسة مشكاة نور و الجهات التنفيذية بمحافظة بورسعيد ممثلة في مديرية الإسكان ووحدة تطوير العشوائيات والمقاولون المسؤولون عن تنفيذ اعمال التطوير