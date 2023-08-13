محافظ بورسعيد: استمرار التوسع في زراعة المحاصيل الصيفية بسهل الطينة.. تفاصيل

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد استمرار التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية الصيفية بمنطقة سهل الطينة و المتابعة الدورية للمحاصيل الإستراتيجية الصيفية الأرز والذرة ، مؤكداً أن هناك اهتماماً كبيراً لزيادة الرقعة الزراعية داخل محافظة بورسعيد من المحاصيل الإستراتيجية مع الاهتمام بوجود المتابعات المستمرة مع بداية الزراعة بما يحقق أهداف التعمير و التنمية الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية داخل المحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد ضرورة التنسيق بين كافة الجهات الزراعية المختصة لاتخاذ كافة التيسيرات والتدابير اللازمة و تشكيل لجنة بالإدارات المختلفة داخل مديرية الزراعة تحت إشراف الدكتور حسني عطية، مدير عام مديرية الزراعة، لمتابعة كافة المحاصيل الزراعية الصيفية بالتزامن مع بداية موسم الزراعة لمتابعة الزراعات وفحصها للنهوض بالزراعة الصيفية، وتوعية المزارعين بخطورة أي آفات وكيفية التصدي لها، والتواجد مع المزارعين والمتابعة المستمرة، فضلًا عن التواصل معهم لحل جميع مشاكلهم وتوفير كافة التسهيلات وتذليل أي معوقات للمزارعين.

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية وعي المواطنين القاطنين في منطقة سهل الطينة بجهود الدولة المصرية نحو الارتقاء بحياتهم و تحقيق أقصى درجات الأمن والأمان، مؤكداً بأن على المواطنين الوقوف جنباً إلى جنب مع الدولة المصرية، لإنجاز خطط التنمية بالمنطقة، لافتاً أننا نسعى في المقام الأول لخدمة المواطن والمزارع لتحقيق أهداف التعمير و التنمية الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية .