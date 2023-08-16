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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم بورسعيد تشارك بموكب الدراجات احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة

تعليم بورسعيد يحاكى
تعليم بورسعيد يحاكى رياضة التريض بالدراجات

شاركت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم، طلاب تعليم بورسعيد موكب الدراجات تحت شعار "في حب مصر" فى محاكاة لتريض الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت رعاية  اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

تعليم بورسعيد يحاكى رياضة التريض بالدراجات

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وجاء الموكب بمشاركة قيادات التعليم فى بورسعيد و ٤٠٠ طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية بإدارة بورفؤاد التعليمية بدء من ميدان اللؤلؤة مرورا بشارع الجمهورية وصولا لميدان المسلة بجوار مرفق المعدية.

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ونظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد هذا الموكب الاحتفالي بتضافر الجهود بين إدارة بورفؤاد التعليمية وإدارة الأنشطة التربوية وإدارة العلاقات العامة والإعلام وتوجيه عام التربية الرياضية بالتعاون مع مديرية أمن بورسعيد ومجلس مدينة بورفؤاد.

تعليم بورسعيد يحاكى رياضة التريض بالدراجات

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وفي نهاية الإحتفالية كرمت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل تعليم بورسعيد الطلاب أوائل إدارة بورفؤاد التعليمية في الشهادات العامة والدبلومات الفنية بحضور الأستاذ محمود بدوي مدير عام التعليم العام والأستاذ الحسيني أبو الإسعاد مدير إدارة بورفؤاد التعليمية ووكيلتها الأستاذة نيفين الحسينى.

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