محافظ بورسعيد: العمل التنفيذي صعب وأدعو السياسيين لتبديل المقاعد لمدة أسبوع| شاهد

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن العمل التنفيذي من أصعب الأعمال فمهما بذل التنفيذي من جهد فهو لن يرضي كافة الأطراف فى المجتمع المصري .

وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال مؤتمر للحوار الوطني مع شباب الأحزاب و النقابات و القوى السياسية أن كل فرد يتعامل مع التنفيذي من منظور قضيته الشخصية ومطلبه دون النظر الى أن المسؤل تحكمه قواعد وقوانين ولوائح لايستطيع الخروج عنها .

وضرب محافظ بورسعيد مثلا بالدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ ورئيس جامعة بورسعيد الاسبق قائلا لو نظرتم للدكتور عاطف وقتما كان رئيس للجامعة وكنت حاكم عسكرى كان بحكم وظيفته وقوانينها لا يمكن أن يوافق على نقل شخص من مكان لآخر داخل الجامعة اما الان فهو أول منتقدى عدم الاستجابه لوساطته فى نقل نفس الحالات وهو عضو برلمانى.

ودعا محافظ بورسعيد السياسيين إلى تبديل المقاعد مع التنفيذيين لمدة أسبوع واحد فقط ليتولى من بينهم منصب المحافظ واخر السكرتير العام و آخر نائب المحافظ و الآخرين رؤساء للأحياء ووقتها سيكون هو أول الداعين لهم بأن يثبتهم الله ويعينهم على ما سيتعرضوا لع من ضغط شعبي وسياسي .

وشدد محافظ بورسعيد أن المعركة الحالية انها معركة وعي يجب على الجميع الانضمام لها والتعاون فى إيضاح الصورة كاملة لكل المواطنين بكافة جوانبها.

وأوضح محافظ بورسعيد أن كل شخص مسؤل عن تابعيه بينما هو كمحافظ لبورسعيد فمسؤليته عن كل المواطنين وسيحاسب أمام الله عن ماقدمه خلال تلك المسؤلية .