المصري يتعاقد مع مدافع طلائع الجيش والزمالك السابق لـ 3 مواسم

أعلن محمد موسي عضو مجلس إدارة النادى المصري انتهاء مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، إجراءات التعاقد مع المدافع الدولي أحمد أيمن منصور.

وأضاف عضو مجلس إدارة المصري انه تم إتمام الصفقة بعقد يمتد لـ 3 مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025 .



الجدير بالذكر أن لاعب المصري الجديد أحمد أيمن منصور والبالغ من العمر 29 عامًا يشغل مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع ، وقد لعب لصفوف ناشئي الزمالك قبل أن ينتقل لصفوف الداخلية مطلع موسم 2015/2014 حيث قضى موسما في صفوفه قبل أن ينتقل لصفوف المصري مطلع موسم 2016/2015 ، حيث لعب لصفوف القلعة الخضراء لثلاثة مواسم ليشد الرحال مطلع موسم 2019/2018 إلى صفوف فريق بيراميدز حيث لعب معه لثلاثة مواسم قبل أن ينضم لصفوف فريق طلائع الجيش على سبيل الإعارة خلال الموسم المنقضي.