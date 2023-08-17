وكيل تعليم بورسعيد: ليس لدينا عجز.. والوساطة معوق رئيسي للعمل| شاهد

قالت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم فى محافظة بورسعيد أن الوساطة تسبب فى تعطيل العمل وأن ما يمارس على القيادات التعليمية من وساطة لعدم تنفيذ نشرات النقل و كذا نقل الطلاب لمدارس بعينها يسبب ضغط نفسي كبير على القيادات التعليمية .

وأضافت وكيل تعليم بورسعيد خلال كلمة لها بمؤتمر للحوار الوطنى للشباب بحضور محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان وعدد من النواب وأمناء الأحزاب ووالقوى السياسية و النقابية أن المديرية عجزت عن تلبية احتياجاتها من التنظيم والادارة لبعض المواد التى بها عجز نظرا لان هناك من هم على قوة المديرية معارين خارجها لأكثر من ١٥ عام للمدارس الخاصة و بعض الهيئات وشاغلين لدرجات وظيفية محسوبة على التربية و التعليم .



وتسائلت وكيل تعليم بورسعيد كيف للمديرية أن تقبل تحويلات لطلاب الثانوى بمدرستنين وحيدتين وتظل كل المدارس خالية من الطلاب وكيف لها أن تسد عجز تلك المدرستين مشيرة الي تلقيها مايقرب من ١٠٠٠ طلب للتحويل لمدرستي بورسعيد الثانوية العسكرية و بورسعيد الثانوية بنات.



وشددت وكيل تعليم بورسعيد انها أصدرت تعليمات برفض كل طلبات الإعارة للمدارس و الهيئات والاكتفاء بموافقات مدراء ووكلاء المدارس لافته إلى أن على المدارس الخاصة فتح فرص عمل للشباب الخريجين من كليات التربية المتعددة المنتظرين فرصة .



وأكدت وكيل تعليم بورسعيد أنه ليس من العدل أن يظل فرد محتكر وظيفة حكومية وأخرى خاصة والشباب ينتظرون فرصة عمل .



وكشفت وكيل تعليم بورسعيد أن تعليم بورسعيد ليس لديه عجز فى عدد من المواد ولكن هناك سوء للتوزيع و السبب الوساطة مشددة ان القيادات التعليمية لن تنفذ الا ماهو فى الصالح العام بدعم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .

واختتمت وكيل تعليم بورسعيد حديثها قائلة سيبونا نشتغل للصالح العام فالوساطة معوق رئيسى للعمل.