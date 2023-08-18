المصري يتعاقد مع المدافع الدولي باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، إجراءات التعاقد مع الدولي باهر المحمدي مدافع فريق الإسماعيلي .

هذا ويمتد عقد مدافع المصري لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025 ، وذلك بعد الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب من إدارة النادي الإسماعيلي الشقيق بعد سداد المقابل النقدي للصفقة وإتمام كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالصفقة.



الجدير بالذكر أن لاعب المصري الجديد باهر المحمدي والبالغ من العمر 26 عامًا يشغل مركز لاعب قلب الدفاع مع اجادته للعب بمركز الظهير الأيمن وخط الوسط المدافع ، وقد سبق للاعب الانضمام لمنتخب مصر خلال السنوات القليلة الماضية حيث يعد اللاعب أحد عناصر قوام المنتخب.