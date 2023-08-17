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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال ميكنة الجهاز التنفيذي

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، اجتماعا ، لمتابعة مستجدات العمل في خطة ميكنة إدارات الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد  ،  والذي يأتي ضمن خطة موسعة لتطبيق التحول الرقمي بكافة الإدارات والجهات الإدارية ببورسعيد. 

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ، و اللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي ،  المهندسة شيماء جودة مديرة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي .

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وأكد محافظ بورسعيد علي أهميه ميكنة جميع إدارات الجهاز التنفيذي بصوره كامله للتعامل بشكل الكتروني كامل للحفاظ علي جميع البيانات والتقليل من التدخل البشري وعمل برنامج محكم وعالي التأمين مسئول عن الإدارة بشكل جيد ، للحفاظ علي إنجازات الجهاز التنفيذي والاستثمارات العملاقة التي يقوم بإدارتها ،وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات وسرعة إنجاز الأعمال على درجة عالية من الدقة والشفافية، مؤكدا على ضرورة التكامل بين جميع الإدارات داخل الجهاز التنفيذي وتطوير مستوى الأداء بما يساهم في إنجاز الأعمال.

محافظ بورسعيد

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ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف الجهود   لسرعة الانتهاء من أعمال ميكنة كافة إدارات الجهاز التنفيذي  خلال فتره زمنية محدده للإعتماد على النظام التكنولوجي والرقمي بما يتماشى مع التطور الرقمي الذي طبقته المحافظة في جميع القطاعات.

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