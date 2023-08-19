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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يطالب بتكثيف العمل بالمرحلة الثانية من تطوير الممشى السياحي

يوجه
يوجه

 عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم السبت،  اجتماعا،  لاستعراض الموقف التنفيذي في المشروعات التنموية والخدمية الجديدة، بحضور المهندس عماد البرشه وكيل وزارة الاسكان ببورسعيد، وعدد من مديري الادارات المختصة، ومقاولي المشروعات.

واستمع محافظ بورسعيد لنسب ومعدلات الأعمال التي شهدتها عدد من المشروعات وعلى رأسها مشروع تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحي،  و مشروع تطوير شارع الحرية بمدينة بورفؤاد،  ومنطقة فاطمة الزهراء حيث وجه المحافظ الأجهزة المختصة بتكثيف معدلات العمل،  لإنجاز اعمال التطوير وفقا للخطة الزمنية المحددة.

في سياق متصل،  وجه محافظ بورسعيد باقامة اسواق حضارية جديدة،  في مناطق ( على بن ابي طالب بحي الزهور،  و السيدة خديجة بحي الضواحي،  و نهضة مصر بحي الضواحي)  وذلك ضمن خطة التنمية والتطوير الموسعة التي تشهدها أحياء الزهور والضواحي،  للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين،  وإقامة مجمعات خدمية حضارية تتماشى مع رؤية وخطط التنمية المستدامة ببورسعيد.

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وشدد محافظ بورسعيد على التنسيق بين كافة الجهات المختصة بالأعمال،  و الإسراع في معدلات العمل لسرعة افتتاح وتشغيل المشروعات الخدمية الجديدة في أقرب وقت  ، موجها بالمتابعة الميدانية أولا بأولا،  للتأكد من تنفيذ المشروعات على درجة عالية من الكفاءة.

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