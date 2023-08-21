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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفاصيل مصرع صاحب مقهى فى بورسعيد على يد سائق أجرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت محافظة بورسعيد  وفاة صاحب مقهى متأثر بجرح نافذ فى الرقبة سدده له سائق سيارة أجرة  إثر خلاف نشب بينهم .

وكشف شهود عيان، بمحيط موقع الحادث بدائرة حى الزهور فى بورسعيد أن المتوفي صاحب كافتيريا ونشب بينه وبين سائق تاكسي مشاجرة فقام الأخير بالاعتداء عليه بسلاح أبيض، وطعنه بالرقبة، ما تسبب في وفاته.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد من ضبط المتهم بقتل صاحب المقهي بعد ساعات من الحادث، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية امن بورسعيد نجحت فى تحديد الجانى من خلال شهادة الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة وتبين انه يدعي م ج ح ويبلغ من العمر 33 عاما، ويعمل سائق، ومقيم بنطاق حي الزهور، وأمكن ضبطه قبل أن تمر ساعات علي الحادث، وقبل أن يحاول الفرار.

كان اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد تلقي بلاغا بمقتل صاحب مقهي بحي الزهور علي يد آخر، ووجه الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط المتهم علي الفور، وأمر بتشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف علي الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولي جهات التحقيق نظر القضية.

وتمكن فريق البحث الجنائي عن طريق جمع المعلومات وتفريغ آلات المراقبة من تحديد هوية القاتل والسلاح، وتمكن الضباط من خلال الكمائن الثابتة والمتحركة من ضبط المتهم، وذلك قبل أن يحاول الهروب من قبضة الأمن، وجري تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وعرض المتهم علي جهات التحقيق.

وكان مستشفى الزهور جثة سالم محمد سالم ويبلغ من العمر 28 عاما، وذلك نتيجة طعنة نافذة بالرقبة، وذلك نتيجة اعتداء من آخرين بمنطقة الزهور أمام مدرسة عثمان، وأكد شهود العيان أنه تعرض للطعن في الصدر والرقبة علي يد سائق سيارة أجرة.

يذكر أن فريقا من جهات التحقيق قد ناظر الجثة بالمشرحة، وعاين مسرح الجريمة والمقهي، وأمر بالتحفظ علي الجثمان واستدعاء الطب الشرعي، ويجري العمل علي انهاء إجراءات الطب الشرعي، والتصريح بالدفن.

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