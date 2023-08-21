محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف الجهود للانتهاء من المشروعات الخدمية

أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان، أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة بورسعيد، إلى جانب تكثيف الجهود لإنهاء العمل في عدد من المشروعات الخدمية، تماشيا مع الطفرة التنموية التي شهدتها المحافظة في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال عقده اجتماعا لمتابعة مستجدات العمل في عدد من الملفات داخل أحياء محافظة بورسعيد وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وعاطف وجدي السكرتير العام وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ومدير الجهاز التنفيذي ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد والأجهزة المختصة بالمحافظة .

واستعرض محافظ بورسعيد الموقف التنفيذي الحالي في عدد من المشروعات، موجها بأهمية المتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات تطوير ورصف الطرق الجارية في جميع الأحياء، بجانب متابعة مشروعات تطوير المناطق السكنية، ومشروعات إنشاء الأسواق الحضارية، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة والإسراع في معدلات العمل.

وشدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة المستمرة في كافة الأحياء للحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي ببورسعيد، لافتا إلى أهمية التواجد الميداني في كافة الأحياء، والعمل وفق خطة لإنهاء أي مظهر غير لائق يشوه المظهر الحضاري.

