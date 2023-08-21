عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف الجهود للانتهاء من المشروعات الخدمية

صدى البلد

أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان، أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة بورسعيد، إلى جانب تكثيف الجهود لإنهاء العمل في عدد من المشروعات الخدمية، تماشيا مع الطفرة التنموية التي شهدتها المحافظة في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال عقده اجتماعا لمتابعة مستجدات العمل في عدد من الملفات داخل أحياء محافظة بورسعيد وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وعاطف وجدي السكرتير العام وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ومدير الجهاز التنفيذي ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد والأجهزة المختصة بالمحافظة . 

واستعرض محافظ بورسعيد الموقف التنفيذي الحالي في عدد من المشروعات، موجها بأهمية المتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات تطوير ورصف الطرق الجارية في جميع الأحياء، بجانب متابعة مشروعات تطوير المناطق السكنية، ومشروعات إنشاء الأسواق الحضارية، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة والإسراع في معدلات العمل.

وشدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة المستمرة في كافة الأحياء للحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي ببورسعيد، لافتا إلى أهمية التواجد الميداني في كافة الأحياء، والعمل وفق خطة لإنهاء أي مظهر غير لائق يشوه المظهر الحضاري.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

تسليم نفسه أو القبض عليه.. هل يتم حبس مرتضى منصور 6 أشهر؟.. تفاصيل

وداعًا انقطاع الكهرباء في مصر.. الموعد النهائي لوقف تخفيف الأحمال هذا التوقيت

خبر سعيد المصريين عن حالة الطقس.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن الأحوال الجوية

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

ضربة قاصمة للدولار وصندوق النقد.. مفاجأة بنك بريكس قبل يوم من القمة

البنك المركزي ينفي صحة المعلومات المتداولة حول فحص المصرف المتحد

ترشيحاتنا

اتعمل بيها صفقات.. سليمان وهدان يكشف عن مفاجأة مدوية بشأن غرامة شيكابالا

هل تجدي التطعيمات السابقة؟| الصحة تحسم الجدل بشأن متحور كورونا الجديد "EG.5"

تطور جديد في صفقة انتقال محمد صلاح.. ماذا فعلت جماهير اتحاد جدة؟

مناخ العالم على حافة الهاوية| "ناسا" ترسم خريطة الطقس.. والنتائج مرعبة

48 ساعة.. تحويلات مرورية بالقاهرة لتنفيذ مشروع مول دايموند الأسمرات

بريطانيا.. الحكم على ممرضة بالسجن مدى الحياة لقتلها 7 أطفال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. زوجة حمدى المرغني تثير الجدل فى عيد ميلادها

طرق التغلب على الإصابة بمتحور "ايريس"

القائمة الكاملة لعلاج التهاب المفاصل.. الأدوية والحيل المنزلية

بفستان ملفت.. بوسى تثير الجدل من أحدث ظهور لها

فيديو

اعتزال إجباري .. ماذا حدث للزعيم عادل إمام؟

نهاية قصة زيزو مع الزمالك.. محاولات لإقناع اللاعب بالبقاء في البيت الأبيض

تراجع كبير.. أسعار الذهب والدولار اليوم وعيار 21 يسجل انخفاضا

هانى عادل عن مشاركته في فيلم Hidden Strike : كنت خايف بسبب التنمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ