اختراق أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم "بينانس" يكلفها 6.3 مليار دولار

تعرضت أكبر منصة للعملات المشفرة في العالم "بينانس" لعملية اختراق إلكتروني ضخمة أسفرت عن سرقة أصول رقمية بقيمة 6.3 مليار دولار، في هجوم وصفه محللون بأنه الأكبر في تاريخ صناعة العملات المشفرة.

ووفقًا لشركتي "تي آر إم لابس" و"تشين أناليسيس" الأمريكيتين المتخصصتين في تقنية "البلوك تشين"، فإن قراصنة من كوريا الشمالية نفذوا الهجوم واستهدفوا محافظ المنصة على 10 شبكات بلوك تشين، وتمكن المهاجمون من تحويل معظم الأموال خلال نحو 20 دقيقة.

وأعلنت منصة "بينانس" أنها تمكنت بالتعاون مع شركائها من تجميد أصول بقيمة 3 مليارات دولار حتى الوقت الحالي، بينما لم توضح مصير المبلغ المتبقي، مؤكدة أنها ستتحمل جميع الخسائر الناتجة عن الاختراق، وأن عمليات الإيداع لم تتأثر، مع توقع استئناف خدمات السحب خلال 48 ساعة.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى احتمال بدء الهجوم من خلال حاسوب محمول مخترق تابع لأحد مهندسي الشركة، ما أتاح للمهاجمين الوصول إلى أنظمة المنصة وتنفيذ عمليات سحب غير مصرح بها.

وأدى الاختراق إلى موجة من التراجعات في سوق العملات المشفرة، حيث انخفضت "البيتكوين" بأكثر من 3% لتسجل أدنى مستوى لها في ستة أسابيع عند 76368 دولارًا، وتراجعت الإيثريوم بأكثر من 3% إلى أدنى مستوى لها في شهرين، كما هبطت عملة "بي إن بي" بنسبة 5%.

وامتدت الخسائر إلى أسهم شركات القطاع، إذ تراجعت أسهم "كوين بيس" بنسبة 4.8%، وأسهم شركة "ستراتيجي" بنحو 6%.

وفي محاولة لاحتواء تداعيات الحادث، أعلنت شركات كبرى، من بينها "تيثر" و"سيركل" و"ريبل"، تجميد أصول مرتبطة بالاختراق.. فيما أكدت منصة "بينانس" أن أموال المستخدمين لا تزال آمنة، مشيرة إلى امتلاكها صندوقًا احتياطيًا مخصصًا لحماية أصول العملاء في حالات الاختراق الأمني.

ويرى محللون أن الحادث قد يزيد من عزوف المستثمرين عن المخاطرة ويدفعهم إلى إعادة تقييم مستوى الأمان في منصات تداول العملات المشفرة، خاصة مع تزايد عمليات الاختراق والسرقة التي شهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، كما حذر خبراء من أن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يجعل اكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها أسرع من قدرة الشركات على معالجتها، بما يزيد التحديات الأمنية أمام صناعة الأصول الرقمية.