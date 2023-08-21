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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم بورسعيد.. الأنشطة التربوية جزء لا يتجزأ عن العملية التعليمية

وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد .. الأنشطة التربوية جزء لا يتجزأ عن العم

شهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم فعاليات حفل ختام الأنشطة التربوية لمدارس إدارة شرق التعليمية على مسرح مدرسة الشهيد البطل محمد عبد الرحمن الإعدادية بنات (التحرير سابقا).

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وأشارت وكيل تعليم بورسعيد من خلال كلمتها للحضور إلى أن الأنشطة التربوية جزء لا يتجزأ عن العملية التعليمية وتسهم بدورها في اكتشاف ورعاية الموهوبين من الطلاب ويتوجب علينا الاهتمام بهم وتنمية ودعم مواهبهم ومهاراتهم مما يساعد في دعم تكوين شخصيتهم حسب رؤية مصر ٢٠٣٠.

وكيل تعليم بورسعيد .. الأنشطة التربوية جزء لا يتجزأ عن العملية التعليمية

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واشتمل حفل إدارة شرق بمحافظة بورسعيد  على العديد من الفقرات الفنية والغنائية المتميزة قدمها عدد من طلاب وطالبات مدارس الإدارة بالإضافة لفقرة العزف الفردي على آلة الكمان الموسيقية وأداء بعض الفقرات بلغة الإشارة وقد لاقت جميعها قبول واستحسان الحضور.

وكيل تعليم بورسعيد .. الأنشطة التربوية جزء لا يتجزأ عن العملية التعليمية

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