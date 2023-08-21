شهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم فعاليات حفل ختام الأنشطة التربوية لمدارس إدارة شرق التعليمية على مسرح مدرسة الشهيد البطل محمد عبد الرحمن الإعدادية بنات (التحرير سابقا).

وأشارت وكيل تعليم بورسعيد من خلال كلمتها للحضور إلى أن الأنشطة التربوية جزء لا يتجزأ عن العملية التعليمية وتسهم بدورها في اكتشاف ورعاية الموهوبين من الطلاب ويتوجب علينا الاهتمام بهم وتنمية ودعم مواهبهم ومهاراتهم مما يساعد في دعم تكوين شخصيتهم حسب رؤية مصر ٢٠٣٠.

وكيل تعليم بورسعيد .. الأنشطة التربوية جزء لا يتجزأ عن العملية التعليمية IMG-20230821-WA0037 IMG-20230821-WA0036 IMG-20230821-WA0035 IMG-20230821-WA0034 IMG-20230821-WA0033 IMG-20230821-WA0032 IMG-20230821-WA0030 IMG-20230821-WA0031 IMG-20230821-WA0029 IMG-20230821-WA0028

واشتمل حفل إدارة شرق بمحافظة بورسعيد على العديد من الفقرات الفنية والغنائية المتميزة قدمها عدد من طلاب وطالبات مدارس الإدارة بالإضافة لفقرة العزف الفردي على آلة الكمان الموسيقية وأداء بعض الفقرات بلغة الإشارة وقد لاقت جميعها قبول واستحسان الحضور.