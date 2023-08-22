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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بميناء شرق بورسعيد.. اقتصادية قناة السويس تحتفل بإعلان عقود التزام محطة حاويات 2

اقتصادية قناة السويس
اقتصادية قناة السويس تحتفل بإعلان عقود التزام محطة حاويات 2

احتفلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، بتدشين عقد التزام محطة حاويات رقم 2 بميناء شرق بورسعيد، المصنف رقم 10 على مستوى موانئ العالم في مجال الحاويات في 2022، وذلك بعد أعمال التطوير التي تمت بالأرصفة والتعاقد عليها بالكامل.

ويشمل عقد الالتزام تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بنظام BOT بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس لتداول الحاويات SCCT، بهدف تزويد الميناء بالبنية التحتية للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية والحيوية، ومنها هذه المحطة باعتبارها نشاطًا رئيسيًا متطلبًا بالميناء.

كما احتفلت بإعلان عقد التزام المحطة متعددة الأغراض الذي يشمل تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة، التي سيجري تنفيذها على رصيف بطول 900م، وساحة تداول بضائع بمساحة 380 ألف م2، باستثمارات تراكمية 65 مليون دولار، ومتوقع أن يوفر المشروع نحو 550 فرصة عمل مباشرة، وتقام المحطة بالرصيف الغربي لميناء شرق بورسعيد لصالح تحالف شركتي سكاي لوجستيك وريلاينس، بنظام B.O.T.

وتضمن الاحتفال كذلك إعلان نجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر في العالم بميناء في شرق المتوسط، ما يعزز من أهمية الميناء في حركة التجارة العالمية ومجال الحاويات والذي أهل الميناء أن يشهد أول عملية تموين الأخضر في 18 أغسطس الجاري، ما يؤكد قدرة الميناء على قيادة التحول الأخضر في الملاحة البحرية في العالم بما يتسق مع سياسة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في هذا المجال.

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جدير بالذكر أن مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية وافق على هذه المشروعات في 12 سبتمبر 2022، وتم توقيع العقود في على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP27 الذي عُقد في شرم الشيخ، نوفمبر الماضي. 

وقد وافق مجلس الوزراء على المشروع في مايو 2023، ووافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على المشروع في 6 يوليو الماضي، فيما وقع رئيس الجمهورية على قانون الالتزام الخاص بمحطة الحاويات 2 وكذلك قانون الالتزام الخاص بالمحطة متعددة الأراضي بميناء شرق بورسعيد في أغسطس الجاري.

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