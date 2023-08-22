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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل وزير النقل وقائد القوات البحرية ورئيسا قناة السويس والأكاديمية البحرية

محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل وزير النقل و قائد القوات البحرية و رئيس

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم  الثلاثاء ،
الفريق كامل الوزير وزير النقل والفريق أشرف عطوة  قائد القوات البحرية والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية البحرية،  بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك خلال زيارتهم لمحافظة بورسعيد.

جاءت الزيارة لمحافظة بورسعيد على هامش حضور فعاليات المنطقة الاقتصادية و تنفيذ أول عمليه تزويد بالوقود الاخضر بميناء شرق التفريعة و افتتاح محطة الحاويات الثانية لشركة قناة السويس لتداول الحاويات.

ورحب محافظ بورسعيد، بزيارة الحضور  ، مشيدا بالتعاون المثمر بين المحافظة وهيئة قناة السويس و القوات البحرية ووزارة النقل و الاكاديمية البحرية  ، وثمن المحافظ الدعم المتواصل من هيئة قناة السويس في العديد من ملفات التعاون. 

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كما أكد محافظ بورسعيد على أهمية دور وجهود رجال القوات البحرية في حماية حدود ومقدرات الوطن البحرية،  وما يبذلونه أبطال القوات المسلحة من جهود وتضحيات،  كما وجه الشكر للفريق كامل الوزير على الدعم المتواصل في قطاع النقل بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يستقبل وزير النقل و قائد القوات البحرية و رئيس هيئة قناة السويس ور

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ووجه الحضور الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال،  مشيدين بالتنمية الحقيقية التي جرت على أرض بورسعيد،  والجهود المتواصلة للإعمار والتطوير،  وذلك في ظل منظومة شاملة لتحقيق التنمية المستدامة ببورسعيد.

بورسعيد أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رئيس الأكاديمية البحرية رئيس هيئة قناة السويس عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد

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