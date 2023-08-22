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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بالمتابعة الميدانية لمشروعات تطوير الطرق والمشروعات التنموية الجاري تنفيذها

محافظ بورسعيد يستعرض
محافظ بورسعيد يستعرض الموقف التنفيذي الحالي في عدد من المشرو

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اجتماعا موسعا،  وذلك لمتابعة مستجدات العمل في عدد من الملفات داخل أحياء محافظة بورسعيد. 

 

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء عاطف وجدي السكرتير العام والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ومدير الجهاز التنفيذي ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد والأجهزة المختصة بالمحافظة.

واستعرض محافظ بورسعيد الموقف التنفيذي الحالي في عدد من المشروعات،  موجها بأهمية المتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات تطوير ورصف الطرق الجارية في جميع الأحياء،  فضلا عن متابعة مشروعات تطوير المناطق السكنية ، و مشروعات انشاء الأسواق الحضارية، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة والإسراع في معدلات العمل.

كما شدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة المستمرة في كافة الأحياء للحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي ببورسعيد، لافتا  لأهمية التواجد الميداني في كافة الأحياء، والعمل وفق خطة لانهاء أي مظهر غير لائق و تشوه المظهر الحضاري.

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محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف الجهود للانتهاء من المشروعات الخدمية

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة بورسعيد، فضلا عن تكثيف الجهود لإنهاء العمل في عدد من المشروعات الخدمية،  تماشيا مع الطفرة التنموية التي شهدتها المحافظة في كافةالمجالات .

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