الكروان تنضم إلى حدائق بلا أسوار لتصبح لمسة جمالية تزين زهور بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن أنه استكمالا لما شهدته محافظة بورسعيد من تطوير و رفع كفاءة الحدائق و الميادين العامة ضمن مبادرة حدائق بلا اسوار، والتى تعتبر من أفضل المبادرات الخدمية التى تم تنفيذها لخدمة أهالى المحافظة عامة و إظهار الشكل الجمالى والحضارى للمدينة الباسلة.

الكروان تنضم إلى حدائق بلا أسوار لتصبح لمسة جمالية و حضارية جديدة تزين زهور بور 1000122635 1000122638 1000122627 1000122636 1000122637 1000122629

بدأت أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة الكروان بنطاق مساكن الجوهرة بحي الزهور فى بورسعيد لتصبح لمسة جمالية و حضارية جديدة تزين حي الزهور، خاصة في ظل التطورات التي يشهدها حي الزهور مؤخرا.

وأضاف محافظ بورسعيد بأن تطوير حديقة الكروان يشمل زيادة المسطحات الخضراء بالحديقة، و ازالة الأسوار، و إقامة مقاعد جديدة للمواطنين، وزيادة معدلات الإضاءة، مع الاهتمام بتوفير نظام لمتابعة النظافة و الأمن بالحديقة، للحفاظ على ما يتم من تطوير.