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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكروان تنضم إلى حدائق بلا أسوار لتصبح لمسة جمالية تزين زهور بورسعيد

الكروان تنضم إلى
الكروان تنضم إلى حدائق بلا أسوار لتصبح لمسة جمالية و حضارية

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  عن أنه استكمالا لما شهدته محافظة بورسعيد من تطوير و رفع كفاءة الحدائق و الميادين العامة ضمن مبادرة حدائق بلا اسوار،  والتى تعتبر من أفضل المبادرات الخدمية التى تم تنفيذها لخدمة أهالى المحافظة عامة و إظهار الشكل الجمالى والحضارى للمدينة الباسلة.

الكروان تنضم إلى حدائق بلا أسوار لتصبح لمسة جمالية و حضارية جديدة تزين زهور بور

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بدأت أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة الكروان بنطاق مساكن الجوهرة بحي الزهور فى بورسعيد  لتصبح لمسة جمالية و حضارية جديدة تزين حي الزهور،  خاصة في ظل التطورات التي يشهدها حي الزهور مؤخرا.

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وأضاف محافظ بورسعيد  بأن تطوير حديقة الكروان يشمل زيادة المسطحات الخضراء بالحديقة،  و ازالة الأسوار،  و إقامة مقاعد جديدة للمواطنين،  وزيادة معدلات الإضاءة،  مع الاهتمام بتوفير نظام لمتابعة النظافة و الأمن بالحديقة،  للحفاظ على ما يتم من تطوير.

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