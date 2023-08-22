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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للارتقاء بمستواهم..

وكيل تعليم بورسعيد توجه بتنظيم دورات تدريبية لمسئولي الصيانة بالمدارس

هالة عبد السلام .
هالة عبد السلام . وكيل تعليم بورسعيد

عقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اجتماعا موسعا اليوم بقاعة المؤتمرات الرئيسية بمقر المديرية لمناقشة مدى جاهزية مدارس بورسعيد لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤.

جاء ذلك بحضور المهندس حمودة نعمان مدير عام هيئة الأبنية التعليمية فرع بورسعيد و أحمد والى وكيل المديرية ومحمود بدوى مدير عام التعليم العام ومديري الإدارات التعليمية ومسئولى اللامركزية والأمن بالإدارات التعليمية.

ووجهت وكيل تعليم بورسعيد خلال الاجتماع، بالاطلاع ومراجعة الكتب الدورية الوزارية الخاصة بأعمال الصيانة المدرسية، وإعلان دليل النظافة والصيانة على صفحات التواصل الاجتماعي للإدارات التعليمية والمدارس، مشددة على ضرورة تنظيم دورات تدريبية لمسئولى الصيانة بالمدارس للارتقاء بمستواهم المهني والمهاري بناء على التعليمات الوزارية.

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ومن جانبه وجه مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع بورسعيد الشكر لوكيل أول الوزارة على مجهوداتها البارزة خلال العام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ مؤكدا على أن العمل بين الهيئة العامة للأبنية التعليمية وتعليم بورسعيد قائم على التعاون المشترك لتحقيق الجاهزية المرجوة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

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