هدية الرئيس لشعب بورسعيد.. 18 شهرًا على اكتمال استاد النادي المصري العالمي |شاهد

استاد النادي المصري.. حلم عاش على أمل تحقيقه أهالي محافظة بورسعيد وعشاق وجماهير النسور الخضر على مدار السنوات الماضية منذ أن جاء قرار لجنة تفقد استادات البطولة الأفريقية لتعلن عدم صلاحيته وتآكل أساسات مدرجاته مما يشكل خطرًا داهمًا على الجماهير .



وجاءت قرارات اللجان الهندسية المختلفة لأساتذة كلية الهندسة بجامعة بورسعيد وخبراء الهندسة بالهيئة الهندسية محطمة لآمال جماهير المصري للعودة واللعب على أرضهم لتعلن وجوب وضرورة هدم الاستاد عن كامله وإعادة بنائه.



وظنّ أهالي بورسعيد أنها مؤامرة تُحاك ضد المدينة الباسلة وجماهير النادي المصري لطمث الهوية الكروية لمعشوقهم خاصة أن أذناب وأبواق الجماعة الإرهابية سوقت لذلك بأن الدولة اتخذت قرارًا بهدم الاستاد وبيع الأرض فى محاولة لإشعال غضب أهالى بورسعيد وإثارتهم ضد النظام.



ليأتي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويحبط مخطط أعداء الوطن ويوجّه توجيهًا رئاسيًا ليؤكد تقديره الكامل لأهالي بورسعيد لما قدّموه من تضحيات وبطولات لخدمة الوطن معلناً إنشاء استاد النادي المصري بنفس موقعه الحالى على أحدث الطرق والنظم الدولية بمساهمة كبيرة من الدولة تتجاوز المليار جنيه معيدًا الحياة من جديد وجريان الدماء الخضراء فى عروق كل عشاق النسور الخضر .



ورصد “صدى البلد” من داخل موقع بناء استاد النادى المصري آخر ما وصلت اليه الأعمال الإنشائية والتى بدت شواهدها تظهر فوق سطح الأرض مجرية حوار مع المهندس عماد البرشة وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة وعضو مجلس المصري فى ذات التوقيت وكذا المهندس محمد كساب المدير التنفيذي للشركة المسئولة عن بناء الاستاد الجديد للوقوف على حجم وآخر ما وصلت إليه الأعمال الإنشائية والجدول الزمنى المحدد لانتهاء تنفيذ المشروع وتحقيق حلم أهالي بورسعيد .



وأكد المهندس عماد البرشة خلال حواره مع “صدى البلد” أن قرار الرئيس جاء تحقيقًا لمطلب شعب بورسعيد بإنشاء استاد المصري بنفس مكانه دون تغيير بالإضافة إلى سعى وتضافر جهود اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب و الرياضة بمجلس النواب و الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة مع كامل ابوعلى رئيس النادى المصري للبدء فعليا فى تنفيذ المشروع وفق توجيهات الرئيس فكانت إشارة البدء يوم 7 مارس 2023.

وأضاف البرشة أن إنشاء الاستاد بنفس موقعه يمثل حياة أخرى وقيمة كبيرة لشعب بورسعيد وجماهير النادى المصري وكان الوعد أنه فى خلال 18 شهرًا سيتم تنفيذ المشروع كاملا وفى خلال أشهر قليلة من بدء الأعمال ستكون الأعمدة ظاهرة فوق سطح الأرض وهو ما ترصدوه اليوم فالشركة المنفذة تسير بمعدلات جيدة جدًا.



وعن السعة والشكل أكد وكيل إسكان بورسعيد أن الفضل لله ثم تدخل محافظ بورسعيد ورئيس المصري مع شركة وادى النيل المنفذة للمشروع التى أعدت عدة تصورات بدأت بـ 12 ألفًا و 15 ألفًا وصولاً إلى 18 ألفًا والذي تم التوافق على أن تكون السعة من 18 إلى 20 ألف متفرج .



وأوضح البرشة أنه عقب تعديل وضع المدرجات الي شمالى جنوبى سيكون هناك شارع كبير بمكان نادى بورسعيد خاصة أنه سيطل على المقصورة الرئيسية سيتم توسعته من 15 مترًا إلى 25 مترًا وقد وافق المجلس التنفيذي بجلسته الأخيرة على إطلاق اسم النائب الراحل حسن عمار عليه تقدير لجهوده وأدائه البرلمانى خلال حياته وذلك استجابة لطلب الحفيد النائب الحالي حسن عمار .

وشدّد المهندس عماد البرشة أن تكلفة المشروع قبل بدايته مليار 42 مليونًا ونصف ومحافظة بورسعيد وقع عليها الدعم بحصة مالية 25% تبلغ 262 مليونًا وهو ما بادر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بضخ 50 مليونًا كدفعة أولى وجار تجهيز الدفعة الثانية بخلاف ما تقوم به المحافظة من دعم النادى المصري.



ولفت البرشة إلى أن مجلس إدارة النادى المصري برئاسة كامل ابوعلى أخذ على عاتقه أن يكون فريق الكرة فى مركز متقدم ولكن وضع المجلس هدفًا رئيسيًا أمامه وهو الانتهاء من إنشاء النادى للعودة مجددا واللعب على أرض بورسعيد لرفع كاهل المعانة المالية الكبيرة على النادى وكذا معاناة الجماهير وتحملها مشقة السفر إلى برج العرب.

هدية الرئيس لشعب بورسعيد..18 شهر على اكتمال استاد النادي المصري العالمي| شاهد 1000121006 1000121018 1000120973 1000120976 1000120997 1000123084 1000120967 1000120988 1000123088 1000123086 1000120970 1000121012



وشدد البرشة أن رئيس النادي المصري لايدخر جهدًا فى دعم الفريق الأول وقطاع الناشئين وكافة الألعاب المسجل بها النادى ولديه أبطال يحققون مراكز دولية ومحلية متقدمة .

ووجّه البرشة رسالة إلى جماهير النادى المصري مختتمًا حديثه قائلًا: رسالتى كمشجع للنادى الي الجماهير العظيمة لأوضح أن المجالس تتغير وليست إلى دوام واللاعبون يتغيرون ولا يقف الكيان على أحد.. فلا ننسي أن المصري أول نادٍ استقدم محترفين على أعلى مستوى سواء لاعبين او مدربين مشددًا على أن المصري لا يقف على شخص وإنما الكيان يقف على جماهيره العاشقة الزاحفة خلف ناديها لافتا إلى أن البطولات ستحصد بدعم جماهير النادى وترابطهم مع مجلسهم ودعمهم المتواصل لفريقم .

وفى سياق متصل التقى “صدى البلد” المهندس محمد كساب المدير التنفيذي لمشروع بناء استاد النادى المصري و الذي أكد أن الأعمال بدأت بعدة مراحل كانت بدايتها عملية الهدم و التى استمرت 10 شهور واستغرقت وقتا طويلا للتنسيق بين عدة جهات.

وأضاف كساب أن العمل الان يجرى فى عدة مراحل بالتوازى منها الاساسات والتى تم خلالها حفر 40 ألف متر مكعب وتم صب خرسانة عادية ومسلحة قرابة 5000 متر مكعب انتقال إلى الهيكل الخرساني والذي سيظهر معالمه كاملة خلال شهر لكل أهالى بورسعيد وعشاق المصري.



وأضاف كساب أن العمل يجرى أيضا فى أعمال البنية التحتية للاستاد من شبكة صرف صحى وشبكة رى مسطحات خضراء ونظام مركزى للحريق و الكهرباء التزام بالبرنامج الزمنى المحدد 18 شهرا والمرجح أن يتم الانتهاء قبل الموعد وفق حجم الأعمال الحالية

هدية الرئيس لشعب بورسعيد..18 شهر على اكتمال استاد النادي المصري العالمي| شاهد 1000120994 1000120982 1000121015 1000120985 1000121009 1000121021 1000120979 1000121003 1000121000 1000120991

وشدد المدير التنفيذي لمشروع بناء استاد المصري أن الأعمال تتم وفق متابعة الجماهير حتى أن تجمعات السفر للمباريات أصبحت تتم من أمام الاستاد وهناك متابعة كبيرة من الجماهير .

وأكد كساب أنه خلال 18 شهرًا سيكون هناك تحفة معمارية رياضية على أرض بورسعيد قادرة على استقبال المحافل و البطولات الدولية قبل المحلية .

وأضاف المهندس محمد كساب أن الشكل النهائي هز تحويل الملعب من شرقي غربي إلى شمالي جنوبي فتم لف الملعب 90 درجة لاعتماده دوليا هذا بالإضافة الي تصميم الواجهات الخارجية بطراز فريد مزود بلايت سيستم عالمى ليكون تحفة تليق بتاريخ وشعب بورسعيد .



ليتحول استاد النادى المصري من الحلم إلى الحقيقة هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لشعب بورسعيد محققًا الحلم الذي انتظره الآلاف من جماهير النادى المصري ليعود معشوقهم للعب والتدريب على أرض بورسعيد .