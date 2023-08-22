عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري البورسعيدي يكشف عن ملعبه في الموسم الجديد من الدوري الممتاز

صدى البلد

كشف الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي عن ملعب الفريق في الموسم الجديد.
 

قال الحسيني أبو قمر في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لدينا تعاقد مع استاد هيئة قناة السويس، ونتحرك أن يكون ملعبنا استاد هيئة قناة السويس خلال الموسم الجديد".
 

وأضاف: "كان هناك تواصل بيننا وبين علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي بشأن صفقة باهر المحمدي، وكان هناك ترحيب من جانب الإسماعيلي بسبب حاجة النادي لإتمام الصفقة" .
 

واختتم: "باهر المحمدي كان متاحا لآخرين لكن رغبة اللاعب حسمت الأمر".

المصري المصري البورسعيدي اللجنة الفنية الحسيني أبو قمر الاسماعيلي البورسعيدي النادي المصري البورسعيدي النادى الإسماع النادي المصري المصري البورسعيد النادي الاسماعيلي هيئة قناة السويس ستاد هيئة قناة السويس على أبو جريشة نادي المصري البورسعيدي نادي الإسماعيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء أخير ينقذ مرتضى منصور بعد حبسه 6 شهور واجبة النفاذ.. تفاصيل

ظهرت الآن.. احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس

لا تقلل ضرر التدخين.. أكبر "كذبة" في تاريخ صناعة السجائر

أول رد فعل من محمد صلاح بعد أنباء رحيله عن ليفربول.. شاهد

مفاجأة..خالد بيبو يطالب بصلاحيات سيد عبدالحفيظ وابعاد هذا الشخص

بالأرقام ننشر الحدود الدنيا لكليات علمي في تنسيق المرحلة الثانية 2023

مفاجأة| تعرف على أسماء اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة الزمالك

علاقة غير كاملة وضربت نفسي بالشبشب| اعترافات جريئة لنجل "أم زياد".. والابنة الضحية تفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

دعاء فاطمة الزهراء ياحي يا قيوم.. 6 كلمات لصلاحي الدنيا والآخرة

الجماهير كلمة السر| وزير الرياضة السابق: اللجنة المؤقتة تجهز لانتخابات الزمالك.. والأهلي الأكثر استقرارًا

الموقع متاح الآن.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر هذا الرابط

400 جنيه خلال ساعات| مفاجأة بأسعار الذهب الآن والجرام يبدأ بـ1500 جنيه

لا تقلل ضرر التدخين.. أكبر "كذبة" في تاريخ صناعة السجائر

ترودو: كندا سترسل الجيش للتعامل مع حرائق الغابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة لتناول البسلة.. تعرف عليها

طريقة كيك الشكولاتة بزبدة الفول السوداني

إطلالة صيفية .. هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

جوري بكر تخطف الأنظار قبل أيام من وضع مولودها

فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن مطاعم الأكل الجاهز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ