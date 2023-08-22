المصري البورسعيدي يكشف عن ملعبه في الموسم الجديد من الدوري الممتاز

كشف الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي عن ملعب الفريق في الموسم الجديد.



قال الحسيني أبو قمر في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لدينا تعاقد مع استاد هيئة قناة السويس، ونتحرك أن يكون ملعبنا استاد هيئة قناة السويس خلال الموسم الجديد".



وأضاف: "كان هناك تواصل بيننا وبين علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي بشأن صفقة باهر المحمدي، وكان هناك ترحيب من جانب الإسماعيلي بسبب حاجة النادي لإتمام الصفقة" .



واختتم: "باهر المحمدي كان متاحا لآخرين لكن رغبة اللاعب حسمت الأمر".