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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نجاح تعويم سفينة تعطلت في المجرى الملاحي لقناة السويس | تفاصيل

لحظة جنوح السفينة
لحظة جنوح السفينة بقناة السويس

نجحت جهود العاملين بهيئة قناة السويس في تعويم إحدى السفن عقب جنوحها بالقناة لتعطل أحد محركاتها.  

كانت قناة السويس، قد شهدت عطلاً فى إحدى السفن مما أدى لشحوطها فى الكيلو 148 شرق قافلة الشمال قبل منطقة الشلوفة.

لحظة جنوح السفينة بقناة السويس

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وأوضحت مصادر لـ"صدى البلد" أنه تم على الفور تدخل الجهات المعنية فى قناة السويس لحل أزمة السفينة وإصلاح العطل وتعويمها في الاتجاه الصحيح للسفينة.

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ودفعت هيئة قناة السويس بالقاطرة عزت عادل وصاحب 2 لإعادة تعويم السفينة الجانحة عقب دورتها نصف دورة بالقناة وتعطلها .. ولم يؤثر جنوح السفينة على حركة الملاحة بالقناة حيث تعاملت معها أطقم هيئة قناة السويس بحرفية وسرعة ساعدت في تعويمها مجددًا . 

السويس الإتجاه الصحيح السفينة الجانحة حركة الملاحة صدى البلد قناة السويس قافلة الشمال

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