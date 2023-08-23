نجاح تعويم سفينة تعطلت في المجرى الملاحي لقناة السويس | تفاصيل

نجحت جهود العاملين بهيئة قناة السويس في تعويم إحدى السفن عقب جنوحها بالقناة لتعطل أحد محركاتها.

كانت قناة السويس، قد شهدت عطلاً فى إحدى السفن مما أدى لشحوطها فى الكيلو 148 شرق قافلة الشمال قبل منطقة الشلوفة.

لحظة جنوح السفينة بقناة السويس received_1429239054314624

وأوضحت مصادر لـ"صدى البلد" أنه تم على الفور تدخل الجهات المعنية فى قناة السويس لحل أزمة السفينة وإصلاح العطل وتعويمها في الاتجاه الصحيح للسفينة.

ودفعت هيئة قناة السويس بالقاطرة عزت عادل وصاحب 2 لإعادة تعويم السفينة الجانحة عقب دورتها نصف دورة بالقناة وتعطلها .. ولم يؤثر جنوح السفينة على حركة الملاحة بالقناة حيث تعاملت معها أطقم هيئة قناة السويس بحرفية وسرعة ساعدت في تعويمها مجددًا .