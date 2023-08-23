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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعامل فوري مع أعطال ناقلتين خلال عبورهما..

احتكاك ناقلتي بترول وغاز طبيعي بـ قناة السويس .. ورئيس الهيئة: لا تلفيات أو تلوث بمحيطهما (فيديو)

قناة السويس
قناة السويس

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، نبأ عاجلا أعلن  فيه، ‏رئيس هيئة قناة السويس أن الملاحة في القناة تعاود انتظامها من الاتجاهين خلال ساعات بعد التعامل بشكل فوري مع أعطال ناقلتين خلال عبورهما".

وأوضح رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع أن احتكاك بسيط حدث بين ناقلة الغاز الطبيعي المسال "BW LESMES" وناقلة البترول التي تليها " BURRI" خلال التوقف المفاجئ للناقلة" BW LESMES" بالمجرى الملاحي في الكيلو متر 144 ترقيم قناة بعد تعرضها لعطل فني في التوجيه والماكينات أفقدها القدرة على التوجيه، وذلك بالتوازي مع شدة التيار الذي دفع بالناقلة BURRI  نحو الاحتكاك بالناقلة العاطلة.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن قاطرات هيئة قناة السويس نجحت في التعامل مع الموقف الملاحي الطارئ بسحب الناقلة" BURRI"  ورباطها بالتوازي مع أعمال توصيل أسلاك أربع قاطرات أخرى بالناقلة العاطلة "BW LESMES" وبدء قطرها من خلال قاطرة الإنقاذ " عزت عادل" بقوة شد  160 طن، والقاطرات مصاحب 2" و "سويس 1" و" سويس 2" ، مشيرا في هذا الصدد إلى انتهاء أعمال قطر الناقلة "BW LESMES "خارج المجرى الملاحي للقناة.

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وأشار رئيس الهيئة إلى أن المعاينة المبدئية أفادت بعدم وجود أية تلفيات بالغة تذكر أو وقوع أى حوادث تلوث بمحيط الناقلتين، إلا أن طاقم الناقلة "BURRI " أفاد بحدوث عطل مفاجئ في التوجيه بما يتطلب الاستعانة بقاطرات الهيئة لقطرها لحين إصلاح العطل حيث تم الدفع بالقاطرتين مصر الجديدة ومصاحب 3 لقطرها.

يبلغ طول الناقلة  BW LESMES التي ترفع علم سنغافورة 295 متر، وعرضها 46 متر وحمولتها 121 ألف طن، فيما يصل طول الناقلة BURRI حوالي  250  متر، وعرضها 44 متر، وحمولتها 67 ألف طن.

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام  حركة الملاحة بالقناة من الاتجاهين خلال ساعات حيث من المقرر أن تستأنف سفن قافلة الشمال عبورها فور الانتهاء من قطر الناقلة BURRI إلى خارج المجرى الملاحي.

واختتم الفريق ربيع  تصريحه بالتأكيد على جاهزية هيئة قناة السويس للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة من خلال منظومة متكاملة تزخر بكفاءات ملاحية وخبرات متراكمة في أعمال الإنقاذ البحري ووحدات بحرية متخصصة في أعمال الإنقاذ البحري والتأمين الملاحي ومكافحة التلوث.

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