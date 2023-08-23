عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإعلان عن حفل قرعة دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة

حفل قرعة دوري مراكز
حفل قرعة دوري مراكز الشباب

شهد المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد و النائب الدكتور  محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ومدير عام مديرية الشباب والرياضة، مساء اليوم، حفل اجراء قرعة دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة، والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة، بالتعاون مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم ألقي مدير الشباب والرياضة فى بورسعيد كلمة ترحيب بضيوف الحفل الذي أقيم بالمسرح الروماني بالمدينة الشبابية ببورسعيد. 

رئيس شباب النواب ونائب محافظ بورسعيد يشهدا حفل قرعة دوري مراكز الشباب في نسخته ا

1000123479
1000123479
1000123481
1000123481
1000123480
1000123480
1000123484
1000123484
1000123483
1000123483
1000123482
1000123482
1000123478
1000123478
1000123477
1000123477

 كما أعرب وكيل وزارة الشباب والرياضة فى بورسعيد عن تقديره لكافة الجهود التي تبذل وزارة الشباب والرياضة في عهد  الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة من أجل رفعة الرياضة المصرية وتوفير الرعاية للرياضيين. 

شاهد| وكيل تعليم بورسعيد تقبل يد طالب خلال حفل تخرج التلمذة الصناعية

هدية الرئيس لشعب بورسعيد.. 18 شهرًا على اكتمال استاد النادي المصري العالمي |شاهد

كما أشاد بالدعم الذي يقدمه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لأسرة الشباب والرياضة وكافة الفعاليات التي تقدمها المديرية من خلال الادارات الفنية في مجالات ممارسة الرياضة او رعاية الشباب والنشء.

شهد الحفل رؤساء مجالس إدارة ومديري مراكز الشباب، وقدامى لاعبي كرة القدم، و ماهيناز المغربى، معاون مدير المديرية لشئون الشباب، ولفيف من القيادات التنفيذية والعاملين بمديرية الشباب والرياضة، وبمشاركة شباب البرلمان والتطوع.

أشرف علي اجراء قرعة دوري مراكز الشباب ببورسعيد الكابتن محمد الخضري، رئيس لجنة المسابقات بالبطولة ، وأقيم الحفل تحت اشراف عائشة الغزاوى، مدير ادارة تنمية الشباب، و محمد الخياط، منسق عام البطولة، وعهدي المغربي، و احمد صالح، وجايدة مطر فريق عمل ادارة تنمية الشباب.

بورسعيد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب و الرياضة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المدينة الشبابية جماهير بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل آل سعود

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

مصرع قائد فاجنر في حادث تحطم طائرة متجهة إلى موسكو

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

لحظة تحطم طائرة قائد مجموعة فاجنر الروسية | شاهد

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

بعد فشل الصفقات .. قرار عاجل من الأهلي بشأن لجنة التخطيط

ترشيحاتنا

أكثر الخيالات دناءة .. روسيا توبخ فرنسا

زيلينسكي يعلق على إمكانية نقل قوات الجيش الأوكراني من الشرق لـ الجنوب

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا .. ونداء عاجل من اليابان لشعبها

الخارجية الأمريكية تعلن متابعتها لتقارير حادث تحطم طائرة فاجنر في موسكو

زيادة 200 دولار في مقابل 10 مزايا جديدة.. اعرف مواصفات سلسلة iPhone 15 القادمة

الأهلي قوى قلبه| نجم الزمالك يضع شرطا للتجديد.. هل سيرحل للقلعة الحمراء؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلي بالكم.. دودو في الرنجة تسبب سرطان المرئ

الأهلي قوى قلبه| نجم الزمالك يضع شرطا للتجديد.. هل سيرحل للقلعة الحمراء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير البنجر؟

بدون مواد حافظة ونفس الطعم.. سر طريقة عمل الكاتشب في المصانع

فيديو

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

أبرزهم زيزو وفتوح .. الزمالك يحسم الجدل حول رحيل ثلاثي الفريق «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ