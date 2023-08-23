الإعلان عن حفل قرعة دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة

شهد المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد و النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ومدير عام مديرية الشباب والرياضة، مساء اليوم، حفل اجراء قرعة دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة، والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة، بالتعاون مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم ألقي مدير الشباب والرياضة فى بورسعيد كلمة ترحيب بضيوف الحفل الذي أقيم بالمسرح الروماني بالمدينة الشبابية ببورسعيد.

رئيس شباب النواب ونائب محافظ بورسعيد يشهدا حفل قرعة دوري مراكز الشباب في نسخته ا 1000123479 1000123481 1000123480 1000123484 1000123483 1000123482 1000123478 1000123477

كما أعرب وكيل وزارة الشباب والرياضة فى بورسعيد عن تقديره لكافة الجهود التي تبذل وزارة الشباب والرياضة في عهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة من أجل رفعة الرياضة المصرية وتوفير الرعاية للرياضيين.

كما أشاد بالدعم الذي يقدمه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لأسرة الشباب والرياضة وكافة الفعاليات التي تقدمها المديرية من خلال الادارات الفنية في مجالات ممارسة الرياضة او رعاية الشباب والنشء.

شهد الحفل رؤساء مجالس إدارة ومديري مراكز الشباب، وقدامى لاعبي كرة القدم، و ماهيناز المغربى، معاون مدير المديرية لشئون الشباب، ولفيف من القيادات التنفيذية والعاملين بمديرية الشباب والرياضة، وبمشاركة شباب البرلمان والتطوع.

أشرف علي اجراء قرعة دوري مراكز الشباب ببورسعيد الكابتن محمد الخضري، رئيس لجنة المسابقات بالبطولة ، وأقيم الحفل تحت اشراف عائشة الغزاوى، مدير ادارة تنمية الشباب، و محمد الخياط، منسق عام البطولة، وعهدي المغربي، و احمد صالح، وجايدة مطر فريق عمل ادارة تنمية الشباب.