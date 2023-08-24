شهدت محافظة بورسعيد على مدار السنوات الماضية ثورة فى تطوير ورفع كفاءة الطرق بمختلف أحياء المحافظة وخاصة عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمدينة الباسلة عام ٢٠١٦ والتى تعد الزيارة التاريخية كونها أول زيارة يشارك فيها رئيس مصر اهالى بورسعيد احتفالاتهم بعيد المحافظة القومى منذ اخر مشاركة لرئيس الجمهورية عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وعقب تلك الزيارة التاريخية انطلق سباق التحدى لأجهزة بورسعيد التنفيذية بقيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لتوسعة الطرق ورفع كفاءتها مع الحفاظ على الشكل الجمالي والتى اتسمت به شوارع المحافظة منذ إنشاءها حتى تستوعب الكثافة السكانية التى تجاوزت المليون ونصف مواطن يوميا مابين شكان اصليين ووافدين.

وانتقلت عدسات صدى البلد لترصد أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق فى محافظة بورسعيد بكافة احياءها ومدينة بورفؤاد حيث التقت بالمهندس طارق نوفل رئيس مجلس إدارة شركة الفتح احد الشركات المنفذة لمشروعات رفع كفاءة الطرق و المهندسة إحسان برما وكيل وزارة الطرق بمحافظة بورسعيد لاستعراض حجم التطوير .

ومن جانبه أكد المهندس طارق نوفل ان خطة التنمية شاملة لمحافظة بورسعيد يميزها عن باقي المحافظات لافتا أن هناك عدة تجارب ناجحة تم خوضها منذ عام ٢٠١٦ لتوسعة ورفع كفاءة الطرق متضمنة عشرات الشوارع الرئيسية والكثير من الشوارع الفرعية و المناطق الشعبية و الأولى بالرعاية .

طفرة غير مسبوقة..تطوير طرق بورسعيد لمواكبة التنمية على أرض الباسلة| شاهد 1000123579 1000123580 1000123584 1000123583 1000123582 1000123581 1000123588 1000123587 1000123586 1000123585



وأوضح المهندس نوفل أنه بالنسبة للشارع الرئيسية كان هناك رفع كفاءة وتطوير لشارع عاطف السادات و الثلاثيني و اوجيني و الأمين و٢٣ يوليو و٢٣ ديسمبر غيرها من الشوارع

وأضاف المهندس طارق نوفل ان عمليات رفع الكفاءة فى شوارع بورسعيد تشمل التوسعة و التطوير و البلدورات و رفع الكفاءة ودهان واجهات العمارات و الإضاءة العامة الديكورية الحديثة الليد و تطوير مسطحات خضراء ولاندسكيب على أعلى مستوى لافتا أحدث الطرق فى هذا الأمر تحت إشراف أكبر المكاتب الاستشارية المتخصصة فى هذا الأمر بالإضافة إلى الجهات الحكومية سواء كان جهاز تعمير او مديرية الطرق او جهاز مشروعات المحافظة.

وتحدث نوفا عن تطوير ورفع كفاءة شارع الحرية فى مدينة بورفؤاد بطول ٨٥٠ متر بدء من شارع الجمهورية وصولا إلى شارع ١٢ أمام بوابة كلية التجارة بجامعة بورسعيد والذي مقرر ان يتم الانتهاء منه خلال ٣ اسابيع .

وتحدث المهندس طارق نوفل عن أن مدينة بورفؤاد شملها جانب كبير من تطوير الطرق فى محافظة بورسعيد وذلك من خلال إنشاء طريق اللواء أحمد عبدالله وازدواجه بطول ٣ كم و هو مالاقي استحسان الجميع حيث انه رابط لمدينة بورفؤاد بعد الامتداد العمراني الجديد لحى الفيروز من كوبرى النصر وحتى معدية شرق بورسعيد.

طفرة غير مسبوقة..تطوير طرق بورسعيد لمواكبة التنمية على أرض الباسلة 1000123569 1000123568 1000123573 1000123572 1000123571 1000123570 1000123566 1000123565 1000123575 1000123574

وذكر المهندس طارق نوفل أنه تم الانتهاء من توسعة ورفع كفاءة شارع ٢٣ يوليو من أمام المدخل الغربي للمحافظة بنقطة نادى العاملين بالمحافظة وصولا استاد النادى المصرى بطول ٢كم ٦٠٠ متر بنطاق أحياء الزهور والمناخ فى محافظة بورسعيد .

وتحدث المهندس طارق نوفل عن العمل فى المناطق الشعبية والتى لم تدخلها أى أعمال للتطوير منذ عشرات السنين ومنها خديجة أ و خديجة ب و زمزمز القديم وسبقها العمل بمناطق السيدة نفيسة و فاطمة الزهراء و الأمل و بديل العشوائيات وفق رؤية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

وتحدث المهندس طارق نوفل عن توجيه محافظ بورسعيد للحفاظ على الشكل الجمالى ورونق الازهار والأشجار للشارع التى تتم بها الأعمال وشكل التخطيط وأعمال الصيانة و المتابعة كمشاركة مجتمعية وفق توجيهات محافظ بورسعيد وهو ماتقوم به الشركة من ٢٠١٦ وضرب مثال بالشارع الجارى العمل فيه بمدينة بورفؤاد وأهمية الحفاظ عن النسق الحضارى و الطراز المعماري حيث لا مساس بالاشجار و المسطحات الخضراء و الالتزام بالتوسعة وعمل بلاعات امطار و الانترلوك للارصفة وإعادة إضاءة جديدة .

وردا على الشائعات فى الاخبار المغلوطة والتشكيك فى طبقات الاسفلت قال المهندس طارق نوفل أولا دور الإعلام المصري يتركز فى توعية المواطن ونشر الحقائق من مصادرها الصحيحة مشدد أن الشركة تعمل تحت إشراف أجهزة رقابية و مكاتب استشارية مرحليا و بالتتابع مؤكد أن بورسعيد يضرب بها المثل بين محافظات مصر فى جودة الطرق

طفرة غير مسبوقة..تطوير طرق بورسعيد لمواكبة التنمية على أرض الباسلة 1000123569 1000123568 1000123567 1000123571 1000123582 1000123570 1000123566 1000123565 1000123576 1000123564



وفى ذات السياق تحدث المهندسة إحسان برما مدير مديرية الطرق والنقل فى محافظة بورسعيد عن حجم المشروعات فى مجال الطرق مؤكدة أن العمل يبدأ وفق خطة ورؤية منظمة بدء بالشوارع الرئيسية يليها الفرعيات ثم المناطق الشعبية .



وأكدت مدير طرق بورسعيد أن جميع الشوارع الرئيسية يتم رفع كفاؤتها بالكامل وليس الطرق فقط بل مناطق اللاندسكيب و الإضاءة الديكورية لتوفير الإضاءة بالإضافة إلى شبكة متكاملة من بلاعات المطر .

وأضافت المهندسة إحسان أن أعمال رفع كفاءة الطرق الفرعية تتم عقب دخول قطاعات الصرف الصحى و الغاز و التلفونات وجميع المرافق وفق تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالتنسيق بين كافة الأجهزة و القطاعات المعنية لعدم إهدار المال العام عقب رفع الكفاءة السطحية للطرق من وجود خطة لقطاع لم ينهي اعماله قبل التطوير السطحى ووضع طبقة الاسفلت وهو ماتم فى مناطق العرب و المناخ القديمة .

وتحدثت مدير طرق بورسعيد عن أن التطوير شمل إحلال وتجديد الأسواق عقب إزالة الأسواق العشوائية بتلك المناطق مثال سوق عصر ١ و عصر ٢ لافته إلى رفع كفاءة الشوارع المحيطة بسوق السمك الجديد و سوق الخضار و الفاكهة و الجراج متعدد الطوابق ليكون واجهة تليق بزوار بورسعيد .

وشددت مدير طرق بورسعيد على المتابعة المستمرة من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و توفير كافة الدعم المادى و المعنوي حتى يخرج المشروع على أكمل وجه.

وذكرت المهندسة إحسان أنه يجرى التنسيق قبل البدء فى اي مشروع للتطوير بين ٩ جهات لانهاء الاعمال بالتتابع حتى تسليمه عقب التخطيط لافته أن هناك ظروف طارئة قد تستلزم التدخل مجددا عقب الانتهاء مثل تعرض ماسورة للكسر بشكل مفاجئ يعقبها تدخل الجهة المسؤلة يليها إعادة الشيئ لاصله.

وعن التشكيك فى طبقات الاسفلت أكدت مديرة الطرق و النقل فى بورسعيد أن أى مشروع يتسلمه ٤ جهات رسمية .



واختتمت مديرة الطرق فى بورسعيد أن بورسعيد تشهد طفرة غير مسبوقة فى تطوير الطرق لمواكبة التنمية الشاملة علة أرض الباسلة .