جهود رقابية مكثفة لمكافحة المخالفين وضبط سلع مجهولة المصدر ببورسعيد

شنت مديرية التموين و التجارة الداخلية فى محافظة بورسعيد برئاسة محمد عوض ، حملات مكبرة بتعليمات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين ، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد فى إطار أحكام السيطرة على الأسواق وردع وضبط المخالفين.



وتمكنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين بورسعيد، خلال الحملات من تحرير 41 محضر تموينى بمناطق متفرقة بإنحاء المحافظة.





وضمت المحاضر ضبط كميات كبيرة من البويات البلاستيكية المستخدم في دهان وتشطيب الأسقف والحوائط مجهول المصدر بدون أى بيانات تدل على نشأته أو صلاحيته أو بطاقة وصف ، وذلك داخل إحدى محلات المواد الكيماوية حيث أن هذه الدهانات يمكن أن تسبب أضراراً مادية للمواطنين ، وتتسبب في أضرار جسيمة للأسقف والحوائط بسبب سرعة تشققها وتأكُلها .

وحرر رجال الرقابة بالتنسيق مع مباحث تموين بورسعيد محضر لصاحب المحل لمخالفة القرار الوزارى 113 لسنة 1994 الخاص بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو المحظور استيرادها أو غير المطابقة للمواصفات كما تم التحفظ على الكمية المضبوطة،وتم العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما نجح رجال رقابة بورسعيد التموينية فى ضبط كمية تقدر ب 130 كجم من المكرونة لم يدون عليها تواريخ الصلاحية إنتاجاً وإنتهاء بغرض غش وخداع المواطنين مخالفاً للقرار 45 لسنة 2022 الخاص بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر وتم تحرير محضر بالواقعة و التحفظ على الكمية المضبوطة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وحرر رجال رقابة بورسعيد التموينية خلال الحملات الصباحية و المسائية 12محضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية و 10اخرين شهادات صحية بالإضافة الى 5 محاضر بيع سجائر أزيد من السعر الرسمى ومحضرين عدم الإعلان عن وجود مخزن .

كما شهدت الحملات لاحكام الرقابة على المخابز البلدية التموينية تحرير 4 تقارير نقص وزن رغيف الخبز المقدم للمواطنين و 3 تقرير عدم نظافة أدوات العجين بالاضافة الى 3 تقرير عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات .