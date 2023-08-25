محافظ بورسعيد: استمرار أعمال ترميم عدد من شوارع أرض النوادي بحي الزهور

أعلن عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار أعمال ترميم وتطوير عدد من الشوارع بمنطقة أرض النوادي ،وذلك ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق بجميع الأحياء.

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تشمل إعادة رصف شوارع المنطقة وتوسعتها وزيادة الطابع الجمالي ومعدلات الإضاءة وتركيب بردورات للأرصفة تمهيدا لوضع طبقة الاسفلت النهائية وذلك بعد الانتهاء من اعمال الترميم بتلك المنطقة ، وذلك لأهمية هذه الشوارع الحيوية بنطاق حي الزهور.

محافظ بورسعيد يؤكد على سرعة الانتهاء من تطوير محاور أرض النوادى الفرعية 1000124486 1000124485 1000124488 1000124487

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة وتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق، لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة ،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة .