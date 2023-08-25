عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: استكمال أعمال تطوير حديقة الكروان بنطاق حي الزهور| صور

محافظ بورسعيد: استكمال
محافظ بورسعيد: استكمال أعمال تطوير حديقة الكروان بنطاق بحي ا

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة الكروان بنطاق مساكن الجوهرة بحي الزهور، لتصبح لمسة جمالية وحضارية جديدة تزين حي الزهور، لخدمة أهالي الحي وزيادة الشكل الجمالي والحضاري ،خاصة في ظل التطورات التي يشهدها حي الزهور مؤخرا.

محافظ بورسعيد: استكمال أعمال تطوير حديقة الكروان بنطاق بحي الزهور| صور

1000124372
1000124372
1000124371
1000124371
1000124370
1000124370
1000124369
1000124369
1000124368
1000124368
1000124366
1000124366

ويأتي ذلك ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير الحدائق وتفعيل مبادرة "حدائق بلا أسوار"، والتي ساهمت بشكل كبير في إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية، فأصبحت الحدائق منتديات ترفيهية وثقافية للمواطنين.

ننشر أسماء مصابي انفجار أنبوبة بوتاجاز سوق أسماك بورسعيد

للتلاعب في أوزانه.. تموين غرب بورسعيد يحبط ترويج كمية من الخل


وأوضح محافظ بورسعيد، أن أعمال التطوير تشمل زيادة الرقعة والمسطحات الخضراء داخل الحديقة، وإعادة تنظيمها،وازالة الأسوار ، وصيانة أعمدة الإضاءة العامة ورفع كفاءتها وزيادة عددها، كما سيتم تطوير البرجولات وتنميطها بشكل حضاري وجمالي وعمل لاند سكيب جديد وإعادة هيكلة ورسم النجيل، مع الاهتمام بتوفير نظام لمتابعة النظافة والأمن بالحديقة، للحفاظ على ما يجري من تطوير.

بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المسطحات الخضراء محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد مسطحات الخضراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلم يراود الرئيس السيسي منذ 6 سنوات.. هل نجحت مصر في تحقيقه؟

مصرع عائلة وزير عربي في حادث سير| تفاصيل

معدّاش يوم على جوازهم | سخّان الحمّام ينهي حياة رامي ومنار بالغربية

الخير على الأبواب| عرش الدولار ينهار بعد البريكس.. 10 فوائد لانضمام مصر للتحالف الاقتصادي

بقرار من اللجنة الثلاثية.. إقالة جديدة في الزمالك

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب.. مصدر يكشف الحقيقة

مفاجأة في أسعار هذه السلع.. بشائر بريكس موجة انخفاضات قادمة

قليلة الأصل وبنت الأصول.. ماذا حدث بين أنغام وشيرين فى ليلة الدموع

ترشيحاتنا

مشهد ساحر.. لؤلؤة المجموعة الشمسية تظهر في سماء مصر

بعد تسليم نفسه| تفاصيل 20 دقيقة لـ ترامب في السجن .. فيديو

الجمهور يحاصر محمد إمام في شوارع الغردقة بسبب فيلم الأستاذ

القبض على شبكة تجسس إسرائيلية قبل مغادرة دولة عربية | تفاصيل

عطّلت المدارس | إعلان الطوارئ بإندونيسيا بسبب حرائق نفايات هائلة

الحزب الديمقراطي: الحفاظ على استقرار الدولة أهم دوافع تأييد السيسي فى الانتخابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس منها.. 6 أسباب وراء ارتفاع ضغط الدم

سعر خرافي.. فستان جومانا مراد فى مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل.. شاهد

بدون فلتر.. سارة سلامة تثير الجدل رفقة والدها من مهرجان القاهرة للدراما

أسما شريف منير وشيرين حلقوا زيرو.. علاقة الحالة النفسية للمرأة بقص الشعر

فيديو

سيدة داخل الطائرة.. تفاصيل جديدة عن مقتل قائد فاجنر في طائرة الموت

المجني عليه أخفى الأدلة.. إمرأة تعتدي على زوجها بأداة مطبخ

ولا أجدع محترف.. مقطع فيديو لعجوز تعمل كـ حلاق يثير الجدل

داخل على 2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ