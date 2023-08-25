محافظ بورسعيد: استكمال أعمال تطوير حديقة الكروان بنطاق حي الزهور| صور

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة الكروان بنطاق مساكن الجوهرة بحي الزهور، لتصبح لمسة جمالية وحضارية جديدة تزين حي الزهور، لخدمة أهالي الحي وزيادة الشكل الجمالي والحضاري ،خاصة في ظل التطورات التي يشهدها حي الزهور مؤخرا.

محافظ بورسعيد: استكمال أعمال تطوير حديقة الكروان بنطاق بحي الزهور| صور 1000124372 1000124371 1000124370 1000124369 1000124368 1000124366

ويأتي ذلك ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير الحدائق وتفعيل مبادرة "حدائق بلا أسوار"، والتي ساهمت بشكل كبير في إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية، فأصبحت الحدائق منتديات ترفيهية وثقافية للمواطنين.



وأوضح محافظ بورسعيد، أن أعمال التطوير تشمل زيادة الرقعة والمسطحات الخضراء داخل الحديقة، وإعادة تنظيمها،وازالة الأسوار ، وصيانة أعمدة الإضاءة العامة ورفع كفاءتها وزيادة عددها، كما سيتم تطوير البرجولات وتنميطها بشكل حضاري وجمالي وعمل لاند سكيب جديد وإعادة هيكلة ورسم النجيل، مع الاهتمام بتوفير نظام لمتابعة النظافة والأمن بالحديقة، للحفاظ على ما يجري من تطوير.