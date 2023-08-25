ضبط كميات كبيرة من العصير منتهى الصلاحية بـ بورسعيد | تفاصيل

شنت مديرية تموين بورسعيد حملات مكثفة تنفيذاً لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لمراقبة الأسواق وضبط ومراقبة المحال التجارية وخاصة بيع السلع الغذائية والمخابز البلدية بصورة مستمرة وكذا محال بيع السجائر ومراقبة أسعارها .





وأكد محمد عوض مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد أن الحملات أسفرت عن ضبط كمية تقدر بـ 150 لتر عصير منتهى الصلاحية بأحد المحال التجارية بدائرة الزهور ما يشكل خطراً على صحة مستهلكيها

واضاف عوض انه تم تحرير محضر بالواقعة و التحفظ على الكمية المضبوطة والعرض على نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات .



وفى ساق متصل كشف مدير تموين بورسعيد نجاح الحملة فى تحرير 15 محضر لعدد 15 محل تجارى لم يقوموا بالإعلان عن الأسعار وهو ما يخالف القانون رقم 181 لسنة 2018 والذى يلتزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح

.

وكشف مدير تموين بورسعيد عن تحرير 10 محاضر لمحال تجارية قامت ببيع السجائر أزيد من سعرها الرسمى المصرح به بغرض التربح دون وجه حق .

وأضاف عوض انه تم تحرير 6 محاضر لعدد 6 محال تجاريه قاموا بعدم الإعلان عن وجود مخزن لتخزين المواد الغذائية ما يفتح باب إحتكار السلع بأماكن غير مُعلن عنها وتحرير محضرين عدم إعلان عن أسعار غاز البوتاجاز .

