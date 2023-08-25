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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان: بورسعيد تشهد طفرة في القطاع السياحي.. صور

استمرار العمل في
استمرار العمل في تطوير المرحلة الثانية من ممشى بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار العمل في  تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحي، والذي يجري تطويره على أعلى مستوى، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير مناطق الجذب السياحي، استكمالا لما تشهده بورسعيد من طفرة في قطاع السياحة.

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وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن أعمال التطوير بالمرحلة الثانية تعد استكمالًا لما شهده الممشى السياحي من تطوير خلال المرحلة الأولى، حيث سيتم إقامة أماكن جلوس للمواطنين ومسطحات خضراء، بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور.

المرحلة الثانية لتطوير ممشى بورسعيد السياحي تدخل حيز التنفيذ | تفاصيل 

ووجه محافظ بورسعيد بتنفيذ الأعمال على أعلى درجة من الكفاءة، مع أهمية التخطيط الدقيق للمساحات والمسافات والاهتمام بالتنظيم المروري لمنع الازدحام، ومراعاة التوزيع الأمثل للمسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس والأعمدة الديكورية، والتحف الفنية، بما يحقق عمل سياحي يليق بمدخل إفريقيا الشمالية ويعيد لبورسعيد تاريخها وحضارتها .

المرحلة الثانية لتطوير ممشى بورسعيد السياحي تدخل حيز التنفيذ | تفاصيل 
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