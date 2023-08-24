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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصطافون ينقذون طالبا من الغرق بشاطئ بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أنقذ مصطافون على شاطئ بورسعيد طفل من الغرق، اليوم الخميس، أثناء السباحة في البحر فى غياب تام للمنقذين. 

استقبل مستشفى النصر التخصصي أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمحافظة بورسعيد عن طريق أسرته، أحمد هيثم سمير 13 عامًا، الحالة العامة مستقرة، بادعاء تعرضه للغرق على شاطئ بورسعيد خلف مسجد الشاطئ .

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وأكدت أسرة الطفل أنه لولا شجاعة المصطافين على شاطئ بورسعيد لما تم إنقاذ نجلهم ولفظ أنفاسه الأخيرة فى ظل غياب المنقذين.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المستشفي مستقبلة طفل بورسعيد وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للطفل المصاب.

بورسعيد الإجراءات اللازمة التامين الصحي الشامل الخدمات الطبية الرعاية الصحية هيئة الرعاية الصحية محافظة بورسعيد مستشفى النصر التخصصي مستشفى النصر منظومة التامين الصحي الشامل

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