ننشر أسماء مصابي انفجار أنبوبة بوتاجاز سوق أسماك بورسعيد

قال مصدر مطلع، اليوم الجمعة، إن المعاينة الأولية كشفت أن السبب وراء اندلاع النيران داخل سوق الأسماك الحضاري في محافظة بورسعيد هو انفجار أنبوبة داخل أحد الأفران في السوق.

تلقت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بورسعيد بلاغًا باندلاع حريق في فرن داخل سوق الأسماك الحضاري، فجرى الدفع بفريق إطفاء بقيادة العقيد هاني المهدي، وبرفقته 3 سيارات إطفاء، وتمكن من السيطرة على الحريق وإخماده قبل انتقاله إلى باقي السوق.

واستقبل مستشفى السلام بورسعيد 7 مصابين نتيجة الحريق وهم: محمد الشربيني حسين 26 عامًا، مصاب بحروق بالوجه والرقبة والصدر والذراعين، وسامح جمال احمد 29 عامًا، مصاب بحروق بالوجه والذراعين والصدر والرقبة، وعبدالله محمد طلبة 18 عامًا، حروق بالساقين، وأحمد محمد محمد 27 عامًا، حروق بالذراعين، وزياد عبده خميس 20 عامًا، حروق بالوجه والذراع الأيمن، ومحمد مصطفي السويركي 25 عامًا، حروق بالذراعين والوجه، ومحمد عربي سالم 24 عامًا، مصاب بحروق بالاذن اليسرى والذراع الايسر.

حرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الأجهزة المعنية فى بورسعيد والتوصل إلى الأسباب النهائية للحريق، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.