للتلاعب في أوزانه.. تموين غرب بورسعيد يحبط ترويج كمية من الخل

نجح موظفو الرقابة التموينية بمديرية تموين بورسعيد من احباط ترويج كميات كبيرة من الخل الأبيض يباع للمواطنين مُتلاعب فى أوزانه.

وكشف محمد عوض وكيل وزارة التموين في بورسعيد أنه تبين أن العبوات المضبوطة مدون على العبوة 1 لتر والوزن الفعلي للعبوة هو 710 مللتر أى بمقدار عجز يقدر ب290 مللتر عن الوزن الفعلى وذلك بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وأضاف مدير تموين بورسعيد ان الواقعة تعد مخالفة للقانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس .

وشدد عوض انه تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات .

