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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين بورسعيد: استخراج 45 تصريحا لمحال تجارية للمشاركة بالأوكازيون

رقابة بورسعيد التجارية
رقابة بورسعيد التجارية تحرر محاضر لمحال تجارية لعمل أوكازيو

أعلن محمد عوض مدير عام مديرية  التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، عن استخراج 45 تصريحا لمحال تجارية مشاركة بالأوكازيون الصيفى لعام 2023

وشدد مدير عام مديرية التموين بمحافظة بورسعيد على إصداره تعليمات بتشديد الرقابة على المحال التجارية الغير مشاركة بالاوكازيون وذلك للتأكد من عدم عمل تخفيضات وهمية للمواطنين وذلك بإشراف محمد حلمى وكيل المديرية.

وأضاف مدير تموين بورسعيد أنه تم المرور على الأسواق وتحديداً فيما يخص مجال البيوع التجارية (الاوكازيون ) وذلك للوقوف على مدى إلتزام التجار بتحديد نسب الخصم ومدته على المعروضات بصورة مقننة بإستخراج تصاريح تفيد ذلك ومدى جدية الخصم .

وأوضح عوض أنه تم تحرير 13 محضرا لـ 13 محلا تجاريا، بأنحاء مختلفة بالمحافظة وذلك لمخالفة القانون 100 لسنة 1957 الخاص بالبيوع التجارية لعمل الأوكازيون بدون تصريح من الجهات الرسمية المختصة .
 

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وطالب مدير تموين بورسعيد التجار بضرورة الإلتزام بإستخراج تصاريح الأوكازيون من مديرية التموين والتجارة الداخلية بورسعيد حتى لا يتم تحرير مخالفات ضد المخالفين  أوكازيون بدون ترخيص لافتا الى انه تم احالة محاضر المخالفين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

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