بدأ فريق النادي المصري للكرة النسائية، تدريباته؛ استعدادًا للموسم الجديد، والذي سيخوض فيه الفريق- الذي تم تكوينه للمرة الأولى في تاريخ النادي- بطولة الدوري الممتاز للكرة النسائية.



وأكد رجب عبد القادر نائب رئيس المصري أن الجهاز الفني للفريق وبالتعاون مع إدارة النشاط الرياضي بالنادي المصري قد بدأوا قبل نحو شهر في استقطاب المواهب النسائية سواء من محافظة بورسعيد أو من خارجها ، حيث تم ضم العديد من اللاعبات المتميزات.

فريق المصري للكرة النسائية يبدأ فترة إعداده للموسم الجديد| صور 1000124469 1000124471 1000124481 1000124480 1000124475 1000124452 1000124451 1000124473 1000124479 1000124477 1000124466 1000124432



وأوضح نائب رئيس المصري أن الجهاز الفني للفريق من ك/ السيد علي، مديرًا فنيًا ، فيما تتولى ك/ نورا مندور، مهام المدرب العام ، ك/ ماهيتاب حسني، مهام المدرب المساعد ، ك/ هاني الصعيدي، مدرب حراس المرمى ، د/ مني طارق شلبي، اخصائية العلاج الطبيعي ، ك/ محمد الشناوي، المشرف الاداري على الفريق والذي أكد على استمرار استقبال المواهب النسائية واللاعبات المتميزات في الكرة النسائية ، سعيًا وراء تكوين فريق قوي يمكنه خوض منافسات بطوله الدوري الممتاز للكرة النسائية.